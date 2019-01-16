Происшествия

51 минуту назад

Пьяный мужчина украл самогон и сардельки

486
#кража
Пьяный мужчина украл самогон и сардельки

Ради выпивки и закуски преступник проник в чужую квартиру.

Задонский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже в отношении безработного мужчины. Ранее он уже был судим за грабеж, побои, угрозу убийством, нарушение неприкосновенности жилища и угон.

Установлено, что пьяный мужчина вечером 13 июля проник в чужую квартиру и совершил там кражу. Добычей преступника оказались две трехлитровые банки самогона и 2,6 кг сарделек «Владимирские». Общая сумма ущерба составила 1 710 рублей. Мужчина с украденным скрылся с места происшествия.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к с учетом прошлых непогашенных судимостей к 3 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима.
486
#кража

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