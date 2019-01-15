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«Да нет, наверное»: сигналы светофоров путают липчан на площади Героев

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#светофор #настройка
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«Да нет, наверное»: сигналы светофоров путают липчан на площади Героев

Проезд одновременно и разрешен, и запрещен.

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Житель Липецка обратился в GOROD48 с жалобой на странные светофоры. Комплекс в районе площади Героев, оживленном участке движения, вводит в заблуждение автомобилистов. Если по крайней левой полосе движение уже запрещено, то по крайней правой можно спокойно ехать — так можно трактовать сигналы светофоров. В тоже время разрешено движение пешеходов. Какому из светофоров верить?

Как рассказал GOROD48 руководитель отдела дорожного хозяйства мэрии Липецка Николай Воронин, в администрации города о проблеме знают. Уже три недели чиновники требуют от специалистов "Липецкгорсвета" исправить работу контроллера. Но специалисты просто не успевают: на них навалился огромный объем работ. Им нужно также проверить корректность работы светофоров на улицах Фрунзе, Советской, у железнодорожного вокзала. Настраивать светофорные комплексы и исправлять недочеты приходится буквально в ручном режиме.

Асинхронная работа светофоров на площади Героев также связана с тем, что в эксплуатацию вводят новые светофорные комплексы. Николай Воронин спешит успокоить водителей: светофоры на площади Героев настроят в течение двух-трех дней. Вместе с этим, на подъезде к площади есть другие светофоры, работающие корректно. Ориентироваться стоит именно на них, а не на светофор у края проезжей части.
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#светофор #настройка
3

Комментарии (9)

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Влад

5 секунд назад
Попрошу не выражаться, мы же - культурные люди... Только когда стоишь на Стаханова у перекрестка, то правого светофора просто не видишь физически, зато прекрасно видно светофор за перекрестком... Кстати, для кого тогда он установлен?
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Роман

10 минут назад
Полностью согласен.Так всю жизнь было
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я

12 минут назад
., на 5 баллов
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я

13 минут назад
ну бараны и смотрят на левый светофор. такая же байда и на Октябр. рынке. смотрите на правый-и все в порядке
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.

18 минут назад
Все там ОК. Зеленый горит для тех кто с Зегеля поворачивает. А этому жителю нужно положить своё ВУ на полку и ездить на общ. транспорте, если он не может разобраться со светофорами.
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Водила

23 минуты назад
Всё работает правильно. Красный загорается для тех кто ехал по Гагарина со стороны Сокола (также для них, синхронно загорается красный на светофоре справа перед перекрёстком), а зелёный продолжает гореть для машин, которые поворачивают с Зегеля
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Влад

38 минут назад
Похожая ситуация со светофором на перекрестке "Стаханова" - "60 лет СССР". Если стоишь у самого перекрестка со стороны Стаханова по направлению к Катукова, то видишь только светофор, который через дорогу слева, а он загорается за 40 секунд до разрешения движения светофором перед перекрестком. Если поехал, то рассчитывай:1. Попасть в ДТП, т.к. начинают движения авто слева по 60 лет СССР или 2. Схлопотать штраф от сотрудников ГИБДД, вплоть до лишения.... Хотя, ты едешь на зеленый свет одного из светофоров....?!.....
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дим

43 минуты назад
сфетофор работает правильно
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007

51 минуту назад
норм он там работает, просто кому то нужно кое что поменять между рулем и сиденьем, когда поворачиваешь с зегеля на по героев налево то надо смотреть на правый светофор и не не надо останавливаться горит зеленый, а у нас тормозят
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