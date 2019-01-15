Общество
сегодня, 16:12
«Да нет, наверное»: сигналы светофоров путают липчан на площади Героев
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Проезд одновременно и разрешен, и запрещен.
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Житель Липецка обратился в GOROD48 с жалобой на странные светофоры. Комплекс в районе площади Героев, оживленном участке движения, вводит в заблуждение автомобилистов. Если по крайней левой полосе движение уже запрещено, то по крайней правой можно спокойно ехать — так можно трактовать сигналы светофоров. В тоже время разрешено движение пешеходов. Какому из светофоров верить?
Как рассказал GOROD48 руководитель отдела дорожного хозяйства мэрии Липецка Николай Воронин, в администрации города о проблеме знают. Уже три недели чиновники требуют от специалистов "Липецкгорсвета" исправить работу контроллера. Но специалисты просто не успевают: на них навалился огромный объем работ. Им нужно также проверить корректность работы светофоров на улицах Фрунзе, Советской, у железнодорожного вокзала. Настраивать светофорные комплексы и исправлять недочеты приходится буквально в ручном режиме.
Асинхронная работа светофоров на площади Героев также связана с тем, что в эксплуатацию вводят новые светофорные комплексы. Николай Воронин спешит успокоить водителей: светофоры на площади Героев настроят в течение двух-трех дней. Вместе с этим, на подъезде к площади есть другие светофоры, работающие корректно. Ориентироваться стоит именно на них, а не на светофор у края проезжей части.
Как рассказал GOROD48 руководитель отдела дорожного хозяйства мэрии Липецка Николай Воронин, в администрации города о проблеме знают. Уже три недели чиновники требуют от специалистов "Липецкгорсвета" исправить работу контроллера. Но специалисты просто не успевают: на них навалился огромный объем работ. Им нужно также проверить корректность работы светофоров на улицах Фрунзе, Советской, у железнодорожного вокзала. Настраивать светофорные комплексы и исправлять недочеты приходится буквально в ручном режиме.
Асинхронная работа светофоров на площади Героев также связана с тем, что в эксплуатацию вводят новые светофорные комплексы. Николай Воронин спешит успокоить водителей: светофоры на площади Героев настроят в течение двух-трех дней. Вместе с этим, на подъезде к площади есть другие светофоры, работающие корректно. Ориентироваться стоит именно на них, а не на светофор у края проезжей части.
8 1334
Влад
Роман
я
я
.
Водила
Влад
дим
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