Происшествия
41 минуту назад
В микрорайоне «Университетский» забор долгостроя рухнул на автомобили
В начале января часть этого забора уже повредила другую машину.
Сегодня ночью в Липецке на улице Замятина (микрорайон «Университетский») металлический забор упал на автомобиль «Шевроле Круз». От удара у автомобиля лопнуло заднее стекло, повреждена крыша. Повреждения получил и автомобиль «Лада Приора». Владелец сумел вывезти «Ладу» из-под забора своим ходом.
Забор, установленный вокруг строящегося 10-этажного дома, уже становился источником неприятностей для жителей района. 3 января его козырек также рухнул на машину.
Забор, установленный вокруг строящегося 10-этажного дома, уже становился источником неприятностей для жителей района. 3 января его козырек также рухнул на машину.
так вот ты какое - негритянское гетто !
Пиня
!
Дубинки
Валя
??
сыч
ай