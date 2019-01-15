Происшествия

41 минуту назад

В микрорайоне «Университетский» забор долгостроя рухнул на автомобили

8 992
#снег
В микрорайоне «Университетский» забор долгостроя рухнул на автомобили

В начале января часть этого забора уже повредила другую машину.

Сегодня ночью в Липецке на улице Замятина (микрорайон «Университетский») металлический забор упал на автомобиль «Шевроле Круз». От удара у автомобиля лопнуло заднее стекло, повреждена крыша. Повреждения получил и автомобиль «Лада Приора». Владелец сумел вывезти «Ладу» из-под забора своим ходом.



Забор, установленный вокруг строящегося 10-этажного дома, уже становился источником неприятностей для жителей района. 3 января его козырек также рухнул на машину.


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#снег

Комментарии (8)

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так вот ты какое - негритянское гетто !

1 минуту назад
стоят колонны под старину и Рим и на них лист оцинковки на сварке ....
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Пиня

2 минуты назад
А кстати, дом-то будут достраивать? Город 48, просветите читателей!
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!

3 минуты назад
так вот какое - негритянское гетто !
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Дубинки

3 минуты назад
Уж сколько раз твердили миру... Зачем ставить машины у забора заброшенной стройки? Уже ведь был прецедент.
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Валя

8 минут назад
Скоро и дом рухнет,не ходите рядом
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??

10 минут назад
а дома еще стоят ?
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сыч

10 минут назад
просто дебил
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ай

16 минут назад
на улице снег и снег, были уже инциденты и вот за каким надо было ставить туда машину?????????????? или у русских просто мания к такому и всегда авось впереди мозгов???
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