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19 минут назад

«Непокоренный Ленинград» покажут в образовательных учреждениях Липецка

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#выставка
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«Непокоренный Ленинград» покажут в образовательных учреждениях Липецка

Передвижную выставку подготовил областной краеведческий музей

С  25 января  2019 г. в Липецком областном краеведческом музее начнет работу передвижная выставка  «Непокоренный Ленинград», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.

Военная блокада города на Неве немецкими, финскими и испанскими войсками длилась  872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Она стала самой кровопролитной блокадой в мировой истории, унеся свыше миллиона человеческих жизней.  Массовый голод и постоянные обстрелы не сломили ленинградцев – в течение всех дней блокады город жил и боролся, отдавая последние силы во имя Победы. Стремясь восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной, советские войска несли тяжелые потери. Лишь в январе 1943 года  им удалось прорвать блокадное кольцо, однако осада города продолжалась еще целый год. 27 января 1944 года в результате Ленинградско - Новгородской операции Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

На выставке представлены  фотографии блокадного Ленинграда, портреты наших земляков, принимавших участие в сражениях на ленинградской земле, советские плакаты периода Великой Отечественной войны.

 Выставка предназначена для экспонирования в образовательных организациях города Липецка и Липецкой области, сообщили в липецком областном краеведческом музее.

Фото: blokadamuseum.ru

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#выставка
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