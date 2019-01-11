Общество

35 минут назад

Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»

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#свадьбы
Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»

Итоги ушедшего 2018 года подвели в городском управлении ЗАГС. За этот период в Липецких отделах было зарегистрировано рождение 5873 малышей – на 402 меньше, чем в 2017-м. Результат прогнозируемый, но в то же время  вызывающий понятное сожаление. Свидетельств о смерти выдано на 116 меньше – 6561.


Сократилось число браков – 3817 (- 548). Снизилось, но очень незначительно, количество разводов – 2315 (- 64).

В первый рабочий день нового года 9 января органы ЗАГС оформили 50 свидетельств о рождении маленьких липчан. В этом зимнем месяце в областном центре намечается 201 свадьба. Как сообщила руководитель управления Галина Белкина, самым богатым на них ожидаемо стала субботняя дата 19.01.19 – зарегистрироваться планируют 67 пар. 


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#свадьбы

Комментарии (3)

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Тузик

18 секунд назад
Горадминистрация не помогает семьям молодым! Как можно на 15тр семью содержать? А продукты, коммуналка, одежда, бензин и еще много всего подорожали, что одному не хватает не что ребенка обеспечить...
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Кокс

1 минуту назад
Правильно! Жить не на что и детей воспитовать тоже. Мерия только о себе беспокоится, а нас им наплевать!
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-

8 минут назад
а разводы потом на дату 20.01.20
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