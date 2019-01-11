Треть январских свадеб в Липецке придётся на символическую дату «19.01.19»

Итоги ушедшего 2018 года подвели в городском управлении ЗАГС. За этот период в Липецких отделах было зарегистрировано рождение 5873 малышей – на 402 меньше, чем в 2017-м. Результат прогнозируемый, но в то же время вызывающий понятное сожаление. Свидетельств о смерти выдано на 116 меньше – 6561.

Сократилось число браков – 3817 (- 548). Снизилось, но очень незначительно, количество разводов – 2315 (- 64). В первый рабочий день нового года 9 января органы ЗАГС оформили 50 свидетельств о рождении маленьких липчан. В этом зимнем месяце в областном центре намечается 201 свадьба. Как сообщила руководитель управления Галина Белкина, самым богатым на них ожидаемо стала субботняя дата 19.01.19 – зарегистрироваться планируют 67 пар.

