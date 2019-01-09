Погода в Липецке

29 минут назад

Антициклон принесет в Липецкую область потепление

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#потепление
Антициклон принесет в Липецкую область потепление

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием западной периферии антициклона — местами пройдет небольшой снег. 


11-12 января к территории региона приблизится  фронтальный раздел с запада, который принесет с собой снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях до -15, днем также от 6 до 11 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.

281
#потепление

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