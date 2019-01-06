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Новогодняя сказка-быль про Путина, Артамонова, липецкий «Металлург» и счастливого мальчика (ФОТО)

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#Владимир Путин #Игорь Артамонов #футбол #"Металлург"
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Новогодняя сказка-быль про Путина, Артамонова, липецкий «Металлург» и счастливого мальчика (ФОТО)

Президент и врио губернатора исполнили мечту юного усманца.

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Школьнику из Усмани Павлу Долгушину помогли исполнить новогоднюю мечту президент России Владимир Путин и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Эта история и в самом деле напоминает рождественскую сказку. А началась она с письма - только не Деду Морозу, а главе государства Владимиру Путину. Мальчик из многодетной семьи написал, что отдал бы все на свете, лишь бы получить мяч с автографами футболистов сборной России. Письмо мальчика попало... внутрь новогоднего шарика, которым украсили «Елку желаний» в Кремле. С этой елки Владимир Путин предложил снимать шарики главам регионов, чтобы выполнить желания детей и взрослых. Там мечта усманского мальчика оказалась в руках Игоря Артамонова.

Далее все пошло быстро: мяч был получен и доставлен в администрацию. Липецкой области. А миссия вручить его выпала футболистам-профессионалам (а кому же еще!) из клуба «Металлург».

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Перед Новым Годом исполнительный директор клуба Владимир Зеновкин и капитан «красно-черных» Евгений Фролов навестили мальчугана в Усмани и вручили ему желанный подарок, передав приветы и от Президента и от врио губернатора.

- Я до сих пор не верю своему счастью, - полушептал Павел, сжимая в руках мяч, на котором расписались и Дзюба, и Акинфеев и все-все, - Даже когда нам позвонили и сказали, что везут мяч, я до конца не верил, ведь это какое-то чудо!

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Мальчик вначале застеснялся, но ненадолго.

Получил подросток и подарки от самого липецкого клуба - красно-черный шарф, вымпелы и прочие сувениры

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Не меньше, чем мячу Паша весте со своими многочисленными братьями и сестрами обрадовался возможности пообщаться с настоящим футболистом Евгением Фроловым. Школьник фотографировался с ним дома и на улице, вдвоем и в окружении всей семьи Долгушиных.

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Паша рассказал, что болеет за две команды - сборную России и липецкий «Металлург», которому желает побед и выхода в ФНЛ. Теперь у него появилась новая мечта - съездить на матч «сталеваров» и поболеть за команду на трибуне.

- Ведь у меня уже есть там друзья! - восхищается усманец.

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На своей странице в социальной сети Павел оставил такую запись о впечатлениях от знакомства с представителями любимого клуба.

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#Владимир Путин #Игорь Артамонов #футбол #"Металлург"
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Комментарии (7)

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рад за них

4 минуты назад
Порадуемся за территориальных соседей, капитан турецкой армии вероятно получит майора и ещё одну шоколадку от Рошен.
ответить

Порадуемся за территориальных соседей

21 минуту назад
Томос для ПЦУ подписан! У ЗАО РПЦ ничего подобного не было. Впрочем, НКВД благословило данную шаражку в 1954.
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Serendipity

27 минут назад
Ну понятно какая обстановка - долги заели... Вот и расплачиваются, чем могут.
ответить

МАЛЬЧИК

29 минут назад
Попроси их чтоб страну прекратили разбазаривать.
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цирк

38 минут назад
этот мальчик наверное не знает о абайдулине и вани марковом, вот кто действительно кудесники мяча
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Гриша

44 минуты назад
Город 48 трёт комменты. Повторяю- дешёвый пиар ботоксного царя. Семье ребёнка- удачи.
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Колхозан

сегодня, 13:27
Вот это всем СУПЕР-КЛАСС!!!)))
ответить

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