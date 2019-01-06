Новогодняя сказка-быль про Путина, Артамонова, липецкий «Металлург» и счастливого мальчика (ФОТО)

Президент и врио губернатора исполнили мечту юного усманца.

Школьнику из Усмани Павлу Долгушину помогли исполнить новогоднюю мечту президент России Владимир Путин и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Эта история и в самом деле напоминает рождественскую сказку. А началась она с письма - только не Деду Морозу, а главе государства Владимиру Путину. Мальчик из многодетной семьи написал, что отдал бы все на свете, лишь бы получить мяч с автографами футболистов сборной России. Письмо мальчика попало... внутрь новогоднего шарика, которым украсили «Елку желаний» в Кремле. С этой елки Владимир Путин предложил снимать шарики главам регионов, чтобы выполнить желания детей и взрослых. Там мечта усманского мальчика оказалась в руках Игоря Артамонова.

Далее все пошло быстро: мяч был получен и доставлен в администрацию. Липецкой области. А миссия вручить его выпала футболистам-профессионалам (а кому же еще!) из клуба «Металлург».







Перед Новым Годом исполнительный директор клуба Владимир Зеновкин и капитан «красно-черных» Евгений Фролов навестили мальчугана в Усмани и вручили ему желанный подарок, передав приветы и от Президента и от врио губернатора.

- Я до сих пор не верю своему счастью, - полушептал Павел, сжимая в руках мяч, на котором расписались и Дзюба, и Акинфеев и все-все, - Даже когда нам позвонили и сказали, что везут мяч, я до конца не верил, ведь это какое-то чудо!







Мальчик вначале застеснялся, но ненадолго.

Получил подросток и подарки от самого липецкого клуба - красно-черный шарф, вымпелы и прочие сувениры



Не меньше, чем мячу Паша весте со своими многочисленными братьями и сестрами обрадовался возможности пообщаться с настоящим футболистом Евгением Фроловым. Школьник фотографировался с ним дома и на улице, вдвоем и в окружении всей семьи Долгушиных.







Паша рассказал, что болеет за две команды - сборную России и липецкий «Металлург», которому желает побед и выхода в ФНЛ. Теперь у него появилась новая мечта - съездить на матч «сталеваров» и поболеть за команду на трибуне.

- Ведь у меня уже есть там друзья! - восхищается усманец.







На своей странице в социальной сети Павел оставил такую запись о впечатлениях от знакомства с представителями любимого клуба.



