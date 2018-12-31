«Жизнь хорошеет с каждым днем»

Накануне праздника мы полистали новогодние номера липецких газет 40-летней, 50-летней и 60-летней давности.

Новогодние праздники — самое время для приятной ностальгии. Ведь точно так же, как и мы, когда-то предавались волнующей предновогодней суете наши, тогда еще молодые, родители, бабушки, дедушки и их родители тоже. И если хроника частной жизни людей осталась в семейных альбомах, то летопись большой страны под названием СССР можно найти в СМИ, которые хранятся в архивах библиотек.Заведующая отделом развития инноваций и связей с общественностью Липецкой Областной универсальной научной библиотеки Дина Кюнбергер помогла нам увидеть подшивки печатных изданий, которые читали жители Липецкой области в самые первые годы ее образования.Итак, полистаем вместе новогодние номера газет «Ленинское знамя» и «Ленинец», вышедшие 40, 50 и 60 лет назад.Первый номер газеты «Ленинец» за 1958 год вышел с символической новогодней открыткой на первой полосе и подборкой позитивных новостей.«Каждый год, прожитый советскими людьми — это время, приближающее нас к коммунизму, это напряженная и самоотверженная борьба советских людей за претворение в жизнь исторических решений Коммунистической партии и Советского правительства», - говорится в передовице.Из этого номера мы, например, узнаем, что в 1958 году «неузнаваемо изменился облик села Двуречки за 40 лет Советской власти»: местный колхоз «Победитель» экономически крепок, в клубе дают кинокартины, село полностью электрифицировано и радиофицировано, а главное — труд колхозников хорошо оплачивается. Так, например, сотрудники СТВ кроме хлеба и других продуктов получают в месяц примерно по 500 рублей, а знатная свинарка тов. Смольянинова М. С. - по 713 рублей.Как и все советские газеты того времени, печатные СМИ Липецкой области воспевали труд и его плоды: кубометры, гектары, литры, килограммы, киловатт-часы. Следует отдать должное: портреты знатных птичниц, доярок, свинарок, слесарей, водителей и металлургов мелькали на страницах «Ленинца» и «Ленинского знамени» чаще, чем портреты вождей.А ничего плохого в этом и нет, ведь благодаря выполнению этой генеральной линии мы можем узнать имена тех, кто отстраивал, лечил, кормил, охранял, обеспечивал и развлекал эту самую новообразовавшуюся Липецкую область.Однако кроме отчетов о трудовых успехах допускались и шутки на темы быта и нравов — нужно же выявлять и бичевать отдельные недостатки. Традиционно колонки юмора выходили на последней полосе издания.«Новогодняя смесь» в газете «Ленинец» от 1 января 1958 года бичует бюрократов в фельетоне «Новогоднее совещание» и фантазирует о том, что снится различным жителям СССР.Оказывается, в 58 году люди мучились от такой проблемы:Снился сон обыкновенный радиолюбителямНе поймут они никак: кто же исполнители?Репродуктор издает треск и шум отчаянный.Для района нашего — это не случайно.А на этом снимке можно почитать «Наши объявления», которые вызывали улыбки у читателей «Ленинец» объявила о начале «великой семилетки», то есть, нового семилетнего плана индустриального развития, разработанного партией. Во главе государства стоит Никита СергеевичХрущев, в лозунгах и статьях очень часто упоминается главная цель — обогнать Америку во всех возможных сферах.Так, например, объемы выплавки чугуна планировалось поднять с 39 до 70 миллионов тонн в год.Семилетке посвящен в принципе весь новогодний номер газеты наступившего 1959 года: стихи, песни, фельетоны и так далее:На страницах юмора в советской прессе традиционно высмеивались тунеядцы, алкоголики, самогонщики и грубияны:В начале семидесятых газета «Ленинское знамя» (ставшая впоследствии «Липецкой газетой») выходила уже «в цвете»: при печати использовали кроме черного еще и синий и красный цвета.1 января 1969 читатели «Ленинского знамени» могли узнать, например, о том, что «за неделю до Нового года коллектив совхоза «Боринский» выполнил план четвертого квартала по ремонту тракторов, а 25 декабря тракторист Кировского отделения А. И. Калинкин вывел из ворот мастерской первую машину, отремонтированную в счет задания 1969 года.Передовицы еще дышат партийными воззваниями, но в целом уже ощущается некоторое довольство, революционный марш уже заглушают мотивы буги-вуги. Кстати, в 1968, который только что проводили, вышел на экраны фильм «Бриллиантовая рука».Из «Новогоднего фотокалейдоскопа» мы узнаем, что зимой 1969 года липчанам не пришлось рассчитывать на «крепкий русский мороз и хрустящий снег».И еще интересная новогодняя новость: семилетняя Марина Каретникова стала 20-миллионным покупателем Липецкого Центрального универмага. Девочке подарили куклу.Открытие фабрики-кухни на елецком заводе «Прожекторные угли», поездка учеников школы № 70 города Липецке в Москву на елку, 70 тысяч телеграмм с пометкой «Вручить 31 декабря», скопившиеся на телеграфе — таковы были новости областного центра 1 января 1969 года. Кстати, может кто и вспомнит вкус тортов с названиями «Сирень», «Восход» и «Черная смородина» - за 4 предновогодних дня работники хлебозавода № 3 доставили в магазины 10 тонн различных тортов.И обязательно — немного юмора:Обложка праздничного номера газеты «Ленинское знамя»: юный 1979 год, сидящий на руках у 1978, держит в руках маленькую доменную печь — для нашей области это символично. В новостях под коллажем можно заметить информацию о строительстве цеха холодного проката.Рядом с заметкой из блокнота журналиста «Дед Крысанок» соседствует колоночка «Все про Аллу Пугачеву», где восходящую тогда еще звезду называют нашей землячкой. Но Алла Борисовна не родилась в наших местах, а некоторое время работала в местной филармонии.В первом номере газеты «Ленинец» за 1989 год можно увидеть материал о сдаче в эксплуатацию одной из знаменитых липецких 20-этажек — счастливая семья обживает новую 4-комнатную квартиру по адресу улица Берзина, 2.А последний номер того же издания за тот же год полностью посвящен XVIII Отчетно-выборной комсомольской конференции, которая проходила в большом зале Драматического театра. Конференцию в газете назвали «нетрадиционной»: ветер перемен уже гулял вовсю, голосования «единогласно» уходили в прошлое. «Столько лет молчавший комсомол боялся вновь остаться неуслышанным и говорил, говорил, говорил...», - пишет И. Соколова, автор заметки «В поисках истины».Впрочем, про праздник не забыли: на последней полосе издания — небольшая «Молодежная афиша».Еще можно было беззаботно поучаствовать в аттракционе «Бочка счастья», который проводили на балу в ДК Профсоюзов. Но хода истории было уже не повернуть: почти через 2 года, 26 декабря 1991 года страна СССР прекратила свое существование и сообщения о рекордных выплавках и надоях ушли с передовиц новогодних газет. Новые времена — другие СМИ. Но даже смена строя и жизненного уклада не изменили главной традиции средств массовой информации: радовать и веселить читателей в новогодние дни.