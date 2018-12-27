82-летняя липчанка заходила в автобус и сломала ногу

Сын женщины ищет свидетелей ситуации.

В Липецке ищут очевидцев того, как 82-летняя женщина сломала ногу. Липчанка днем 18 ноября шла из отделения Пенсионного фонда. На остановке «Улица Зегеля» (у дома №28) пенсионерка хотела сесть в автобус №22. По словам сына женщины, Олега, как только его мать занесла ногу на ступеньку, шофёр резко дернул автобус. Женщина упала и сломала ногу.



- У нее перелом бедра, пришлось оперировать. Сейчас она уже дома. Мы будем собирать все документы и решать, как быть дальше. А пока занимаемся поиском свидетелей. Все произошло около двух часов дня, людей было много. На остановке маме сразу помогли. Какой-то парень снял с себя куртку и подложил ей под голову, очевидцы вызвали врачей, - рассказал GOROD48 Олег.



Всех, кто оказался свидетелем ситуации, просят позвонить по телефону 8 950 803 33 03.