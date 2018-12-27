Происшествия

сегодня, 11:03

82-летняя липчанка заходила в автобус и сломала ногу

9 859
#свидетели #поиск #перелом #автобус
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82-летняя липчанка заходила в автобус и сломала ногу

Сын женщины ищет свидетелей ситуации.

В Липецке ищут очевидцев того, как 82-летняя женщина сломала ногу. Липчанка днем 18 ноября шла из отделения Пенсионного фонда. На остановке «Улица Зегеля» (у дома №28) пенсионерка хотела сесть в автобус №22. По словам сына женщины, Олега, как только его мать занесла ногу на ступеньку, шофёр резко дернул автобус. Женщина упала и сломала ногу.

- У нее перелом бедра, пришлось оперировать. Сейчас она уже дома. Мы будем собирать все документы и решать, как быть дальше. А пока занимаемся поиском свидетелей. Все произошло около двух часов дня, людей было много. На остановке маме сразу помогли. Какой-то парень снял с себя куртку и подложил ей под голову, очевидцы вызвали врачей, - рассказал GOROD48 Олег.

Всех, кто оказался свидетелем ситуации, просят позвонить по телефону 8 950 803 33 03.
9 859
#свидетели #поиск #перелом #автобус
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Комментарии (9)

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виталий

7 минут назад
Вы бы все побывали в шкуре водителя автобуса. А потом сидели и писали ваши зачуханные коменты
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Елена

15 минут назад
Пенсионерка, вот вот! Можно подумать пенсионеры все убогие! Пенсионеры вообще-то тоже люди со своими интересами! Никто не хочет ходить под конвоем.
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Пенсионерка

25 минут назад
л-а! Веди себя корректней в соцсетях. Я прекрасно обхожусь без помощи,а то что водители не внимательные - это точно. На днях выходила женщина с коляской из автобуса. Мало того, что водитель не подъехал к бордюру как положено, так еще и дверь стал закрывать когда коляска была еще в дверях. Все пассажиры автобуса закричали водителю. Так кто виноват в этом случае? По-вашему получается - женщина: зачем поехала с коляской в автобусе?
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Бабка с бадиком

42 минуты назад
Да достали эти бабки уже какого хера поперлась сидела бы дома.
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л-а

42 минуты назад
&&&&, По твоему комментарию сразу понимаешь, что слово дебилка относится к тебе.
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&&&&

49 минут назад
л-а, она у тебя безумная что ли? А 55 то лет одна то не может! Ну не все такие, есть и нормальные. Мне например, совершенно ни к чему ,чтобы меня везде водились,как дебилке! Это что ,ни шагу ступит без разрешения?! у пенсионеров ,вообще то и своя личная жизнь имеется. Друзья и прочее.
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Очередной ушлепок автобусник торопыга!!

52 минуты назад
Компенсацию на лечение с этого ублюдка по полной!
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л-а

56 минут назад
Я удивляюсь, как можно детям отправлять 82 летнего родителя одного на общественно м транспорте.Я например, когда моей маме было 55, я уже с ней везде ходила и к врачам и в собес и т. д. А тут 82 года .Неужели на такси не выделили денег.Вспоминают о родителях только когда наследство делят, да еще может сейчас удастся найти виновного и содрать с него денег, забывая о своих обязанностях перед старыми водителями.
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1

сегодня, 11:15
Посмотрите здесь http://camera.lipetsk.ru/. Это камеры Ростелекома. Может остановка на них видна, тогда сделайте им запрос и получите видео.
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