В Липецке разыскивают создателя потребительского кооператива

Полиция возбудила дело о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, следователями следственной части СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. Предварительно установлено, что в Липецке руководителем кредитно - потребительского кооператива путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства пайщиков в сумме более миллиона рублей.



В рамках расследования уголовного дела полицейскими устанавливается местонахождение подозреваемого в мошенничестве, назначен ряд экспертиз, имеющих значение для расследования всех обстоятельств дела.



По сведениям GOROD48, речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Капитал Инвест». Организация принимала вклады и выдавала кредиты. Пайщики кооператива уже несколько дней не могут попасть в его офис и не имеют сведений о судьбе своих вкладов. При этом, кооператив действовал не только в Липецке, но и в нескольких других городах России. Последний председатель «Капитал Инвеста», житель Липецка, исчез.