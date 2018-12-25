Общество

сегодня, 15:26

В Липецке разыскивают создателя потребительского кооператива

9 1199
#мошенничество
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В Липецке разыскивают создателя потребительского кооператива

Полиция возбудила дело о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, следователями следственной части СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. Предварительно установлено, что в Липецке руководителем кредитно - потребительского кооператива путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства пайщиков в сумме более миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела полицейскими устанавливается местонахождение подозреваемого в мошенничестве, назначен ряд экспертиз, имеющих значение для расследования всех обстоятельств дела.

По сведениям GOROD48, речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Капитал Инвест». Организация принимала вклады и выдавала кредиты. Пайщики кооператива уже несколько дней не могут попасть в его офис и не имеют сведений о судьбе своих вкладов. При этом, кооператив действовал не только в Липецке, но и в нескольких других городах России. Последний председатель «Капитал Инвеста», житель Липецка, исчез.
9 1199
#мошенничество
1

Комментарии (9)

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Калдырь

10 минут назад
Ктулху, согласен полностью, самый надежный это «Земельный банк».
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Mikl

11 минут назад
Вообще по слухам этот кооператив перед исчезновением председателя проверяла прокуратура.
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Ктулху

20 минут назад
сосед, логично. Находясь в своём уме и здравой памяти, всё своё бабло потратил сам.
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сосед

23 минуты назад
Ктулху, этоесли они есть сбережения,нехер мне сберегать вот как не весело ,такой опы никогда не было
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Ктулху

28 минут назад
Единственно надёжный способ, сохранить и * свои сбережения, это перевести их в баксы и спрятать в трёх литровые банки. А банки закопать в саду, под яблоней. Через пару лет курс будет по 100-150 руб. за единицу американской валюты.
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skrip

36 минут назад
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки — иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю, где? Заройте в землю, где Полейте хорошенечко, советуем мы вам, И вырастут ветвистые деревья в темноте, Но вместо листьев денежки засеребрятся там, Но вместо листьев денежки зазолотятся где?.. Зазолотятся где?
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Вопрос

38 минут назад
А то что сейчас идёт убойная реклама контор "умножающих достояние народа" никто не видит? Их деятельность проверяют или ждут пока скроются?
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ольга петровна

45 минут назад
это мои, придуманные на бумаге, детища
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Ели пукали

51 минуту назад
Он уже в совете федерации по оборонным и другим где не понимает вопросам
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