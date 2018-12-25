Общество

сегодня, 12:25

В горсовете заподозрили мэрию в сдаче в скупку работоспособного оборудования детских городков

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В горсовете заподозрили мэрию в сдаче в скупку работоспособного оборудования детских городков

В департаменте ЖКХ мэрии пообещали исправиться.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин доложил депутатом о том, как организован в муниципалитете контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования детских и спортивных площадок.

На балансе МУ «Управление капитального ремонта г. Липецка» находятся 5367 единиц детского игрового оборудования и малых форм. Общая стоимость «железа», «дерева» и песка составляет 200,3 млн рублей. Контроль за ними ведут сотрудники МАУ «Спортивный город», которые проверяют оборудование перед вводом в эксплуатацию и осматривают его исправность и устойчивость, а также на износ и гниение деревянных конструкций каждые 45 дней. Однако администрация Липецка желает по максимуму сократить бремя бюджетных расходов на песочницы, качели, турники и брусья.

Закон требует передать площадки, которые установили в рамках федерального проекта по формированию современной городской среды, в состав общего имущества многоэтажек. Уже передали жителям города детское и спортивное оборудование, установленное в 11 городских дворах. Это 286 единиц на сумму 14 млн рублей. И этот процесс продолжается. В 2018 году на ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм потратили 1 млн рублей. Всего было выявлено 347 травмоопасных качелей, горок и каруселей в 179 городских дворах.

Процессу активного списания с баланса мэрии игровых и детских площадок мешает отсутствие соответствующего регламента. По признанию Евгения Лепекина, такого документа еще нет. Активности процесса мешает и отсутствие межевания городской территории - как правило, жильцам многоквартирных домов принадлежит территория вокруг строения по его отмостку, т.е. метра по периметру.

Депутат Игорь Марчуков ретранслировал Евгению Лепекину возмущение горожан, недовольных сносом вполне себе еще работоспособного инвентаря:

- Похоже, вы работаете по принципу: сносим то, где больше металлолома, чтобы на этом больше заработать! Вы почему не интересуетесь мнением ТОСов и СОСов насчет того, что снести, а что - оставить. Вопросов к вам очень много. Вы сносите, а что-то новое на этом месте не появляется. Это увеличивает возмущение граждан!

Евгений Лепекин пообещал принять критику к сведению.

- У кого узнать, какое оборудование установлено в моем дворе? - спросил у чиновника депутат Александр Попов.

- Все оборудование находится в нашем реестре. Каждый житель города может получить к нему доступ. Объем оборудования большой. Установили - сразу поставили на баланс! - ответил Евгений Лепекин.

- А почему депутаты не имеют веса в вопросе приемки такого оборудования? И как узнать, какое оборудование ставят. Иногда складывается впечатление, что устанавливают уже металлолом, - сказал депутат Владимир Хожайнов.

- Мы готовы вам предоставить все акты. Все оборудование приходит с сертификатами, с ГОСТами. Я готов объехать с вами все объекты, по которым есть вопросы, - пообещал депутату председатель департамента ЖКХ мэрии.
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Комментарии (7)

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жуть-жуткая!!!

17 минут назад
Во дворе домов 4 и 6 ,8 по ул. Катукова срезали турник и шведскую лестницу - в отличном состоянии, где подростки занимались физкультурой. Осенью установили две горки, качели и карусель- эти атракционы для маленьких детей, а подростки остались без спорт инвентаря.
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Кто же нам звездит

29 минут назад
С сайта МУ. Полномочия МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка: - обслуживание детских игровых площадок в количестве 2201 ед. (678 дворов)
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Ида

31 минуту назад
Спортивный город следит толща своим спорь оборудованием и площадками, зачем приплетать детские городки. Проверяйте информацию перед тем как строчить тут
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журналисты что не пишите?

34 минуты назад
О до сих пор не работающем катке у Звёздного (даже этой ночью его делали).
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подождём

50 минут назад
журналисты что не пишите?, Вот когда каток заработает, тогда и напишут. Зачем писать про неработающий ?
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Опять металлолом

сегодня, 12:34
Любимая тема мэрии, осталась с тербунов ещё-металл сдавать.
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журналисты что не пишите?

сегодня, 12:33
Что каток у Звёздного до сих пор делают и он не работает(
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