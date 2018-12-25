В горсовете заподозрили мэрию в сдаче в скупку работоспособного оборудования детских городков

В департаменте ЖКХ мэрии пообещали исправиться.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин доложил депутатом о том, как организован в муниципалитете контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования детских и спортивных площадок.



На балансе МУ «Управление капитального ремонта г. Липецка» находятся 5367 единиц детского игрового оборудования и малых форм. Общая стоимость «железа», «дерева» и песка составляет 200,3 млн рублей. Контроль за ними ведут сотрудники МАУ «Спортивный город», которые проверяют оборудование перед вводом в эксплуатацию и осматривают его исправность и устойчивость, а также на износ и гниение деревянных конструкций каждые 45 дней. Однако администрация Липецка желает по максимуму сократить бремя бюджетных расходов на песочницы, качели, турники и брусья.



Закон требует передать площадки, которые установили в рамках федерального проекта по формированию современной городской среды, в состав общего имущества многоэтажек. Уже передали жителям города детское и спортивное оборудование, установленное в 11 городских дворах. Это 286 единиц на сумму 14 млн рублей. И этот процесс продолжается. В 2018 году на ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм потратили 1 млн рублей. Всего было выявлено 347 травмоопасных качелей, горок и каруселей в 179 городских дворах.



Процессу активного списания с баланса мэрии игровых и детских площадок мешает отсутствие соответствующего регламента. По признанию Евгения Лепекина, такого документа еще нет. Активности процесса мешает и отсутствие межевания городской территории - как правило, жильцам многоквартирных домов принадлежит территория вокруг строения по его отмостку, т.е. метра по периметру.



Депутат Игорь Марчуков ретранслировал Евгению Лепекину возмущение горожан, недовольных сносом вполне себе еще работоспособного инвентаря:



- Похоже, вы работаете по принципу: сносим то, где больше металлолома, чтобы на этом больше заработать! Вы почему не интересуетесь мнением ТОСов и СОСов насчет того, что снести, а что - оставить. Вопросов к вам очень много. Вы сносите, а что-то новое на этом месте не появляется. Это увеличивает возмущение граждан!



Евгений Лепекин пообещал принять критику к сведению.



- У кого узнать, какое оборудование установлено в моем дворе? - спросил у чиновника депутат Александр Попов.



- Все оборудование находится в нашем реестре. Каждый житель города может получить к нему доступ. Объем оборудования большой. Установили - сразу поставили на баланс! - ответил Евгений Лепекин.



- А почему депутаты не имеют веса в вопросе приемки такого оборудования? И как узнать, какое оборудование ставят. Иногда складывается впечатление, что устанавливают уже металлолом, - сказал депутат Владимир Хожайнов.



- Мы готовы вам предоставить все акты. Все оборудование приходит с сертификатами, с ГОСТами. Я готов объехать с вами все объекты, по которым есть вопросы, - пообещал депутату председатель департамента ЖКХ мэрии.