Сергей Иванов пообещал открыть Петровский мост в ночь на 26 декабря

Сегодня глава Липецка и спикер горсовета провели предновогоднюю пресс-конференцию. Первое, о чем сказали отцы города, - об открытии движения по Петровскому мосту.









- Мы решили обойтись без перерезания ленточки. Поэтому движение откроем в ночь с 25 на 26 декабря. Хотим предупредить автомобилистов, что в полночь будет полностью остановлено движение и на второй ветке моста на час, - сказал глава Липецка.



- Все идёт в графике. Не переживайте, - присоединился к мэру и спикер горсовета.



