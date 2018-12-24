Общество

сегодня, 11:00

Сергей Иванов пообещал открыть Петровский мост в ночь на 26 декабря

34 2863
#Сергей Иванов #Игорь Тиньков
4
Сергей Иванов пообещал открыть Петровский мост в ночь на 26 декабря

Сегодня глава Липецка и спикер горсовета провели предновогоднюю пресс-конференцию. Первое, о чем сказали отцы города, - об открытии движения по Петровскому мосту.



- Мы решили обойтись без перерезания ленточки. Поэтому движение откроем в ночь с 25 на 26 декабря. Хотим предупредить автомобилистов, что в полночь будет полностью остановлено движение и на второй ветке моста на час, - сказал глава Липецка.

- Все идёт в графике. Не переживайте, - присоединился к мэру и спикер горсовета.

34 2863
#Сергей Иванов #Игорь Тиньков
4

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Совет

33 секунды назад
Если Артамонов хочет попытаться * , Иванова надо гнать. Иначе он его просто утопит в грязи, мусоре, бездорожье, пробках и жалобах липчан.
ответить

!!!!!!!!!

1 минуту назад
Ура!!!! Это очень хорошая новость!!! Молодцы!!!
ответить

1

4 минуты назад
я так надеялась, что хотя вечером завтра уже можно будет доехать до дома побыстрее((
ответить

чинуш

14 минут назад
обещать, это не значит что надо исполнять!
ответить

Гость

15 минут назад
Сергей Иванов пообещал, ... да что может пообещать глупый человек, да что угодно, весь в королька, а вместе они обещали метро городу, ну и где ОНО?
ответить

Ентот

18 минут назад
Ну хоть так, вытужили наконец!
ответить

отпетушитель

19 минут назад
молодца Серёга! Мужик сказал, Мужик сделал!
ответить

Хохленок индезит

21 минуту назад
А сколько кубометров газа можно было оплатить в Украине на эти деньги! Дети бы не мерзли!!
ответить

ЛТЗ

31 минуту назад
Надо будет подъехать после корпоратива хм а теперь такси вези на мост
ответить

УпСС

32 минуты назад
Вопрос когда его на реконструкцию закроют ? боковые отбойники низковаты. Машины начнут летать .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дорожники возместят убытки мэрии за ДТП на новой дороге
#ремонт #дороги #ДТП
1
Дорожники возместят убытки мэрии за ДТП на новой дороге

15 минут назад

Общество
21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
#правила дорожного движения
5
21-летнюю студентку судят за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

сегодня, 11:30

Общество
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях
#ФАС #жалоба #торги
5
Антимонопольщики разберутся в жалобах на установку систем видеонаблюдения в липецких трамваях

сегодня, 11:28

Общество
В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области
#зарплата
10
В образовании и здравоохранении зарплаты не дотягивали до средних по области

сегодня, 10:40

Общество
Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%
#цена #квартира
1
Цены на квартиры в новостройках Липецка выросли на 5%

сегодня, 10:37

Общество
В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб
#тумбы #реклама
15
В Липецке демонтировали 49 рекламных тумб

сегодня, 09:51

Общество