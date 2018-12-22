Общество

24 минуты назад

﻿В Липецке начались «Петровские забавы»

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#Новый год
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﻿В Липецке начались «Петровские забавы»

Сотни липчан собрались на площади перед ДС «Звездный» чтобы окунуться в новогодний праздник «Петровские забавы».

Горожан ждут «Петровские баталии», возможность построить снежную крепость, сыграть в «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота», проверить ловкость и сноровку в беге в мешках, выйдут «стенка на стенку» и пройдут экспресс-курс по зимнему ориентированию. Одновременно с игровыми зонами работает новогодняя ярмарка с сувенирами, подарками и угощениями.

В скором времени гости праздника увидят новогодний парад. В шествии сказочных героев может принять участие любой желающий. Для этого нужен костюм, соответствующий новогодней тематике. Традиционно в рамках фестиваля выберут лучшего Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика и Символ года - 2019.

С четырех часов начнется последняя фаза праздника. Липчанам предложат зажечь елку, увидеть 14-минутный фейерверк и сплясать на первой новогодней дискотеке от приглашенного ди-джея. Яркой финальной точкой станет выступление шоу зеркальных барабанщиков «DRUMATACA». Организаторы отмечают, что «Петровские забавы» станут своего репетицией новогодних городских торжеств в Липецке.


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#Новый год
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Комментарии (1)

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Мер

6 минут назад
Почему никто не играет в бадминтон? Срочно всем раздать ракетки, пусть развлекаются, пока мы будем бабло пилить.
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