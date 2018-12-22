Знаете ли вы, что в Липецке можно увидеть границу Среднерусской возвышенности?

Для этого не нужно идти далеко. Обзор на границу открывается с улицы Ленина.

Если вы подойдете на улице Ленина к краю обрыва, внизу которого расположена улица Салтыкова-Щедрина и посмотрите вдаль, на пойму реки Воронеж, то увидите границу среднерусской возвышенности. Именно здесь она и заканчивается. А за Воронежем начинается Окско-Донская равнина.





Правобережная часть Липецка расположена на холмах. Знаем мы нынешнюю Соборную гору, Воронежскую гору (подъем по улице Советская на площадь Победы), а всего их семь, таких возвышенностей - не очень больших горок. Можно сказать, Липецк, как и Москва, расположен на семи холмах. А вот уже за Воронежем - Левобережье, и все, что далее – равнина. Вот в таком интересном месте не только исторически, но и географически мы живем. И это можно увидеть своими глазами.

Смычка Среднерусской возвышенности и Окско-Донская равнины это не «встреча» двух пластов земли, тем более тектонических плит. Это встреча структурных элементов поверхности Земли. Поэтому никакой сейсмической опасности в городе нет. Впрочем, многие горожане, те, что постарше, помнят, как в конце 70-х годов прошлого века Липецк слегка тряхнуло. Весь город говорил о землетрясении. Специалисты же уверены, что этот толчок был отголоском землетрясения в горах Кавказа, или… ядерных испытаний. Да, да, такой возможности специалисты не исключали. Но в те времена говорить об этом, было запрещено.

Однако определенную опасность земная поверхность для липчан время от времени представляет. В городе и его окрестностях велась добыча железной руды. Некоторые шахты и штольни время от времени обваливаются, образуют воронки. Но бывают и настоящие карстовые провалы. Так несколько лет назад GOROD48 сообщал о карстовом провале на улице Кочеткова .

А уж по области бывали и очень масштабные карстовые провалы.

Например, в селе Крутое Добровского района





Или Вешаловке, где образовались несколько карстов









Карстовая воронка в Сенцово Липецкого района





Карстовый провал в селе Плоская Кузьминовка, Липецкий район





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