Общество

33 минуты назад

Знаете ли вы, что в Липецке можно увидеть границу Среднерусской возвышенности?

5 362
#знаете ли вы #краеведение
Знаете ли вы, что в Липецке можно увидеть границу Среднерусской возвышенности?

Для этого не нужно идти далеко. Обзор на границу открывается с улицы Ленина.

Если вы подойдете на улице Ленина к краю обрыва, внизу которого расположена улица Салтыкова-Щедрина и посмотрите вдаль, на пойму реки Воронеж, то увидите границу среднерусской возвышенности. Именно здесь она и заканчивается. А за Воронежем начинается Окско-Донская равнина.

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Правобережная часть Липецка расположена на холмах. Знаем мы нынешнюю Соборную гору, Воронежскую гору (подъем по улице Советская на площадь Победы), а всего их семь, таких возвышенностей - не очень больших горок. Можно сказать, Липецк, как и Москва, расположен на семи холмах. А вот уже за Воронежем - Левобережье, и все, что далее – равнина. Вот в таком интересном месте не только исторически, но и географически мы живем. И это можно увидеть своими глазами.

Смычка Среднерусской возвышенности и Окско-Донская равнины это не «встреча» двух пластов земли, тем более тектонических плит. Это встреча структурных элементов поверхности Земли. Поэтому никакой сейсмической опасности в городе нет. Впрочем, многие горожане, те, что постарше, помнят, как в конце 70-х годов прошлого века Липецк слегка тряхнуло. Весь город говорил о землетрясении. Специалисты же уверены, что этот толчок был отголоском землетрясения в горах Кавказа, или… ядерных испытаний. Да, да, такой возможности специалисты не исключали. Но в те времена говорить об этом, было запрещено.

Однако определенную опасность земная поверхность для липчан время от времени представляет. В городе и его окрестностях велась добыча железной руды. Некоторые шахты и штольни время от времени обваливаются, образуют воронки. Но бывают и настоящие карстовые провалы. Так несколько лет назад GOROD48 сообщал о карстовом провале на улице Кочеткова

А уж по области бывали и очень масштабные карстовые провалы.

Например, в селе Крутое Добровского района 

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Или Вешаловке, где образовались несколько карстов

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Карстовая воронка в Сенцово Липецкого района 

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Карстовый провал в селе Плоская Кузьминовка, Липецкий район 

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Другие выпуски рубрики «А знаете ли вы, что?»:

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А знаете ли вы, что в центре Липецка существовал огромный искусственный пруд?

Знаете ли вы, что в центре Липецка можно найти окаменелости, которым 350 миллионов лет?

А знаете ли вы, что Липецк мог бы быть Сокольском?

5 362
#знаете ли вы #краеведение

Комментарии (5)

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Черный Властелин поглотит Пипецк

14 минут назад
именно здесь а нигде в другом месте сделали Мордор на левом берегу и его мартеновский глаз постоянно горит и днем и ночью а вся экология отравлена. Скоро ! Уже скоро развергшиеся темные недра поглотят Пипецк и он провалится в тар-тарары, где ему и самое место, ибо его основатель был греховодник-гомосек Петруша
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Спецпрокурор Мюллер

16 минут назад
Но настоящие профессионалы по карстовым провалам - это ЛГЭК
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Скоро

18 минут назад
Карстовые воронки поглотят весь Липецк и столицу области перенесут в Красное.Почему асфальт на мостах вечно в ямах,это тектонические движения липецких платформ.Экология нарушена из-за вывоза куриного помета на поля!
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Пипецк

21 минуту назад
на границах таких разломов всегда бывают паталогии- повышенная заболеваемость, сумашедствие, утомляемость, агрессивность. Поэтому , нормальные люди в таких местах не селились и их называли проклятые земли. Но основатель города - гомосексуалист Петр на это ложил
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ХХХ

22 минуты назад
Офигеть, не знал
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