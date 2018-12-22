Детские новогодние утренники Липецка: 15 поводов «выгулять» карнавальный костюм

Можно отметить праздник даже в воде.

Самые благодарные празднователи Нового года — это дети. Они еще не растеряли живость восприятия в очередях за консервированным зеленых горошком для «Оливье», они отмечают приход зимнего торжества с азартом. Наконец настали дни, ради которых заучивались стихи и скупались в интернет-магазинах карнавальные костюмы. Пора, наконец, получать свою порцию безумного веселья, пора сравнивать, в каком заведении культуры Липецка самый добрый Дед Мороз и самые широкие хороводы. Итак, из нашего длинного перечня каждый сможет выбрать, как развлечь ребенка в конце декабря и начале января.Липецкий Государственный Академический театр драмы им. Л. Н. Толстого специально к новогодним праздникам подготовил новый спектакль для детей по мотивам известной арабской сказки.Спектакль получился невероятно ярким, пестрым, в цветах карри, шафрана и куркумы, казалось даже, что в зале немного пахнет восточными специями. У каждого персонажа есть своя сольная партия — песни были написаны творческим коллективом театра специально для постановки.В спектакле почти всё канонически, с некоторыми лишь отступлениями. Так, например, Зейнаб в постановке — не жена Али-Бабы, а любимая девушка, за которую ему приходится бороться. Так у главного героя появляется мотивация к выносу сокровищ из разбойничьей пещеры: за бедного торговца хворостом девушку из богатой семьи не отдадут.Количество разбойников в постановке неопределенно, но судя по уверенному поведению атамана, их много. Зритель всех не видит, но слышит и чувствует их присутствие.Режиссер-постановщик Николай Чебыкин сохранил восточный колорит сказки об Али-Бабе, но снизил кровожадность исконного варианта до минимума. В сказках Тысячи и одной ночи головы рубят, словно капусту, а сорок разбойников, сидящих в кувшинах, убивают, залив кипящим маслом. Но у нас новогодний спектакль для малышей, поэтому все злодеи здесь не страшные, а глуповатые, и никто никого не убивает.Этот спектакль можно рекомендовать для новогоднего культпохода с ребенком не только из-за красивых декораций и костюмов. Когда актеры отрабатывают даже незамысловатые сказки с девизом «Все лучшее — детям» и не экономят на качестве игры, ребятишки это всегда чувствуют.Невероятно обаятелен в этой постановке Роман Коновалов (Али-Баба), гомерически смешон Валерий Брыксин (Касим), очень живой и милой получилась Зейнаб, благодаря игре новой актрисы театра Светланы Поповой.Атаман разбойников (Владимир Борисов) и его недотепа-прихлебатель (Дмитрий Немонтов) стали еще одним комическим дуэтом действа. А Эмин Мамедов (старый башмачник) в этом спектакле словно родился и живет всю жизнь, и даже не подозревает, как он нас, случайных наблюдателей, насмешил.За эту щедрость актеров хочется поблагодарить: когда участники спектаклей для малышей не халтурят, из этих малышей вырастают люди с хорошим вкусом.После спектакля его персонажи проводят небольшой танцевальный флэшмоб с ребятами в зрительном зале, а потом провожают их к Елке, прямо в объятья Деда Мороза и Снегурочки.Далее — все по традиции: танцы, хороводы и елочка зажигается по массовой команде ребят.Даты и часы представлений:23 декабря - 10:30, 13:30,25 декабря - 13:30,26 и 27 декабря - 13:30 и 16:30,28 и 29 декабря - 10:30 и 13:30,29 декабря — 16:30,30 декабря - 10:30, 13:30, 16:30,2, 3, 4, 5 января - 10:30 и 13:30.Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает ребят на праздничный интерактивный спектакль. Как всегда по сюжету праздник под угрозой срыва и только юные гости смогут помочь добрым персонажам победить вредных. Маленьким зрителям вместе с персонажами сказки предстоит одолеть злую Мачеху и Мышиного короля, разгадать множество загадок, выучить волшебные «заклинания», отправиться к Фее за волшебной палочкой, пройти через множество испытаний и невероятных приключений, в которые по вине злодеев попадают Золушка, Кот и Птица-говорун, готовящие новогодние подарки и бал для Деда Мороза.После спектакля Дед Мороз и Снегурочка пригласят своих маленьких друзей на настоящий новогодний карнавал с песнями, танцами и загадками. Ребят ждут игры и хороводы вокруг новогодней елки, любимые сказочные персонажи, ростовые куклы и веселая интерактивная программа.Гостей ждут на представления:27декабря в 10:00 и 12:00.28 декабря в 10:0029 декабря в 10:00, 12:0030 декабря в 10:00, 12:00, 16:002, 3, 4, 5 января в 10:00, 12:00, 14:00, 16:006 января в12:00.Дети до 3 лет — бесплатно.Липецкий драматический театр на Соколе.Ребят приглашают на добрую историю по мотивам известной сказки «Золушка». Бедная трудолюбивая девушка получит в награду за терпение и чудеса, и любовь, и счастье.«Яркий мир, полный юмора, волшебства и лирики будет интересен, как самому маленькому, так и взрослому зрителю,» - пишет пресс-служба театра.26, 27, 29, 30 декабря 2018 года, а также 2 и 3 января 2019 года представления пройдут дважды в день, в 11:00 и 14:00.Липецкий Государственный театр кукол подготовил к новогодним праздникам премьеру — музыкальную сказку по мотивам известного мюзикла «Летучий корабль». Новинка называется «Корабль счастья» - легкий, веселый спектакль с песнями на музыку Максима Дунаевского и Геннадия Гладкова.На прежде чем маленькие зрители кукольного театра заполнят зрительный зал, их ждет встреча с Котом Ученым и другими сказочными персонажами в фойе второго этажа возле новогодней елки. Игры, танцы, хороводы, загадки — Кот и его компания отлично подготовились к встрече ребят.Юных зрителей и их родителей приглашают на представления в следующие даты:23 декабря — в 10:00,24, 26, 27, 28, 29, 30 — в 10:00 и 13:00,2 января — в10:00,3, 4, 5, 6, 7, 8 января — в 10:00 и 13:00.ДС «Звездный» предлагает вниманию детей и родителей ледовую сказку о приключениях деревянного мальчишки, его папы Карло и других персонажей этой знаменитой сказки. Гостей ждет встреча с героями любимых мультфильмов и сказочная фотосессия.Перед спектаклем — развлекательная новогодняя программа для детей в фойе.Начало представлений:30 декабря — 13:00,2 января — 13:00 и 16:00,3 января — 13:00,4 января — 16:00,5 января — 13:00,6 января — 16:00,7 января — 13:00.Липецкий дом музыки на улице Полины Осипенко предлагает, пожалуй, самую нестандартную версию новогоднего представления. Автор этой музыкальной сказки, липецкая писательница Татьяна Щеглова, ввела в перечень персонажей даже Чупакабру — чудовище из мифов Латинской Америки. Противостоят злыдням в действе Девочка-флейтистка, Король-Олень и другие персонажи.Впрочем, без привычного персонажа, деда Мороза, не обойдется. Особая изюминка представления — звучание органа в финале сказки.В ролях - коллективы и солисты Липецкого Дома музыки, актеры драматических театров.Представления состоятся:3, 4, 5, 6 января — в 10:00, 13:00, 15:00,7 января — в 13:00 и 15:00,8 января — в 10:00.Городской дворец культуры, что в поселке Тракторостроителей, начинает свои новогодние представления 26 декабря.Программа для детей рассчитана на полтора часа: гости праздника смогут повеселиться, поиграть и потанцевать у Главной Ёлочки. Сказочные персонажи устроят интерактивное развлечение для ребят, гости праздника смогут даже лично принять участие в Цирковом шоу.Основной спектакль представляет собой оригинальный мюзикл с элементами шоу, который пригласит детей и взрослых в волшебное приключение Скорохода.«Вечная борьба добра и зла во имя торжества счастья и справедливости на Земле, заключена в новой зимней сказке. Чудесные превращения известных персонажей станут самыми зрелищными и непредсказуемыми поворотами сюжетных линий театрализованных представлений», - обещают организаторы в резюме на сайте ДК.Городской ДК ждет ребят на елки:26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января — в 10:00, 13:00 и 15:00.Липецкая областная детская библиотека приглашает ребят на представления с участием Снегурочки, Деда Мороза, Бабы-яги и Кикиморы.Традиционные персонажи предстанут в непривычных образах: представительницы нечистой силы осовременились: одна — байкерша, другая — модель. И каждая считает, что только она знает, как нужно правильно веселиться. Программа встречи насыщенная: песни, танцы, конкурсы, фотосессия и другие сюрпризы.Представления в библиотеке пройдут 27, 28 и 30 декабря, начало в 15:00. Посещение — по записи. Записаться на представление можно по телефону 22-13-41.Липецкий областной краеведческий музей организовывает серию праздничных мероприятий с 20 декабря по 7 января.Ежедневно в 11:00, кроме 31 декабря и 1 января, юных гостей ждет на елку в музее. Представление обещает быть интерактивным и даже развивающим: для ребят подготовлены увлекательные задания и конкурсы, спортивные состязания, загадки и флешмобы. Чтецам новогодних стихов Дед Мороз раздаст подарочки. А со сказочными персонажами после веселья можно будет сфотографироваться. Встречи пройдут в большом зале музея.На праздничные мероприятия в музее можно попасть по записи (для групп не менее 10 человек).В программе № 1: новогодние кричалки и загадки, конкурс на лучшую маскарадную маску, конкурс стихотворений «Буриме», новогодние подвижные игры из советского прошлого, интерактив на знание предметов советского быта «Чемодан», просмотр новогоднего диафильма.В программе № 2: интерактив на знание советских предметов «Чемодан», просмотр новогоднего мультфильма-диафильма, мастер-класс по созданию настоящего новогоднего лизуна, которого дети унесут с собой, участие в химическом опыте по созданию разноцветной пены – «Зубной пасты для слона», подвижные советские новогодние игры «Под елкой». Поздравления и сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки в обеих программах.Записаться на утренники можно с 22 по 30 декабря.Запись по телефону: 24-00-52.Дом культуры «Матыра» предлагает свой вариант праздничного веселья вокруг нарядного хвойного дерева.В 11:00 30 декабря ребята приглашаются на веселый праздник с играми, загадками. Пора уже кому-нибудь вразумить Бабу-Ягу, которая путает символы года.Коллектив бассейна «Матырский» приглашают на необычный утренник — поиграть в веселые игры под руководством сказочных персонажей ребята смогут прямо в бассейне.Гости праздника должны лишь быть полностью экипированы для посещения бассейна, и даже справка для разового посещения не требуется.Мероприятие запланировано на 3 января, на 16:00. Впрочем, время проведения праздника лучше уточнить накануне, позвонив по телефону 49-42-09.Дом культуры «Рудничный»приглашает на забавный сказочный спектакль для детей по мотивам знаменитой сказки А. Милна. Говорят, Кролик закатывает новогоднюю вечеринку и ждет к себе в гости Всех-всех-всех!Мероприятия состоятся: 24, 26, 29 декабря – 11.00, 14.00, 25 декабря – 14.00, 3 января – 11.00, 15.00.Дом культуры «Шахтинский» приглашает ребят посетить новогоднее представление с участием Деда Мороза и героев сказок.Песни, шутки, хороводы — все будет.21 декабря в 11.00 ждут дошкольников, а 26 декабря в 15.00 — школьников.Вход бесплатный.Посетить интерактивные программы Центра можно только группой и только по записи.С 4 по 13 января можно записаться на «Новый год по-романовски» (для детей 6-11 лет).После театрализованного представления со сказочными персонажами и вручения подарков детей ждёт мастер-класс, который вы выбираете заранее: валяние миниатюрных валенок или изготовление текстильной куклы «Ангелочек».Эта программу проводится трижды в день: в 10:00, 13:00 и 15:30.Программа «Дары волхвов» (для детей 7-11 лет) идет с 14 по 31 января.Интерактивная программа в форме спектакля вертепного театра, рассказывает о рожденииХриста.В программе музыкальный спектакль вертепного театра, переодевание в народные костюмы,чаепитие с романовскими пирогами и два мастер-класса: изготовление текстильной куклы«Пеленашка» и глиняной игрушки «Индюк».Начало программ: 10:00 и 14:00.«Раз в крещенский вечерок» (для детей 13-17 лет) — это мероприятие устраивают с 14 по 31 января.Двенадцать праздничных дней между Рождеством и Крещением называют Святками, святыми вечерами. Интерактивная программа посвящена народным обрядам, гаданиям, колядкам, веселым конкурсам и забавам. Гости смогут погадать при свечах вместе сдвумя романушками.В программе один мастер-класс на выбор: изготовление глиняной игрушки «Козуля» со свистком или валяние крохотных сувенирных валенок.Начало программ: 10:00 и 14:00.Записаться на мероприятие можно по телефону: 47-23-23.