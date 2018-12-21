Во время тройного столкновения «Фольксваген» выбросило на остановку

В ДТП пострадал один человек.

Сегодня утром в Липецке на грязинской трассе у поворота к поселку Дачный произошло тройное ДТП.

Как стало известно GOROD48, в сторону Липецка двигались «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114». Водитель «Лады» решил повернуть налево в сторону поселка Дачный. Водитель второго отечественного автомобиля не заметил этот маневр и «ВАЗ» ударил в заднюю часть впереди стоящей машины. От удара «Гранта» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Фольксвагеном», который вынесло на автобусную остановку.

Пострадал пассажирка «ВАЗ-2114», которую с травмами грудной клетки увезли врачи «скорой помощи».