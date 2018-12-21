сегодня, 10:46
Во время тройного столкновения «Фольксваген» выбросило на остановку
В ДТП пострадал один человек.
Сегодня утром в Липецке на грязинской трассе у поворота к поселку Дачный произошло тройное ДТП.
Как стало известно GOROD48, в сторону Липецка двигались «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114». Водитель «Лады» решил повернуть налево в сторону поселка Дачный. Водитель второго отечественного автомобиля не заметил этот маневр и «ВАЗ» ударил в заднюю часть впереди стоящей машины. От удара «Гранта» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Фольксвагеном», который вынесло на автобусную остановку.
Пострадал пассажирка «ВАЗ-2114», которую с травмами грудной клетки увезли врачи «скорой помощи».
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