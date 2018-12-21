Происшествия

сегодня, 10:46

Во время тройного столкновения «Фольксваген» выбросило на остановку

10 3749
#авария #ДТП
2
Во время тройного столкновения «Фольксваген» выбросило на остановку

В ДТП пострадал один человек.

Сегодня утром в Липецке на грязинской трассе у поворота к поселку Дачный произошло тройное ДТП.

Как стало известно GOROD48, в сторону Липецка двигались «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114». Водитель  «Лады» решил повернуть налево в сторону поселка Дачный. Водитель второго отечественного автомобиля не заметил этот маневр и «ВАЗ» ударил в заднюю часть впереди стоящей машины. От удара «Гранта» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Фольксвагеном», который вынесло на автобусную остановку.

Пострадал пассажирка «ВАЗ-2114», которую с травмами грудной клетки увезли врачи «скорой помощи».

10 3749
#авария #ДТП
2

Комментарии (10)

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Как гость
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нн

4 минуты назад
Хотелось бы обратить внимание водителей на очень распространенную и страшную ошибку.Причем этим грешат даже опытные.Речь о том,что остановившись и пропуская встречку-выворачивают руль в сторону встречки.На Механизаторов у тюрьмы из-за этого много страшных дтп произошло. В автошколах нужно обязательно просвещать.Никто от случайности не застрахован,но одно дело,когда тебе задницу подзамнут,а вот на летящую встречку вытолкнут-это беда.
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ну

22 минуты назад
Красиво че
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гость

23 минуты назад
пострадавшие от нанесённой летом разметки дебилами из дорожной службы выделившими ебиня-ю шириной обочину, вот и бьются там чуваки раз от раза...ничего скоро она затрётся и всё будет нормуль, а потом опять весна опять ГИБДебылыД начертят как им нужно и всё снова будет как и было...Сейчас тут будут тролить всё по госту ширина и тд и тп, но вопрос один нах-я такая широкая асфальтированная обочина нужна?
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гость

31 минуту назад
не понял а где там можно было повернуть налево?повстречались утром рано на дороге два барана...это более понятно...
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Просто

40 минут назад
Ну я же говорил что это конченный портал, там даже остановки нет, это какой-то идиот в бреду пишет
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Житель

42 минуты назад
Поворот в сторону даного???? В тупик ??? Под поезд хотел броситься походу )))
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липчанка

сегодня, 11:14
никуда никто не поворачивал банально жигулешки зацепили друг друга при обгоне а постродал третий тут такое часто
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гость

сегодня, 11:10
МС, а тебе лишь бы высер написать!
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1

сегодня, 11:04
какое духовное фото
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МС

сегодня, 11:01
А не куй колеса раньше времени выворачивать.
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