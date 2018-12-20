Погода в Липецке

сегодня, 12:26

В Липецкую область возвращается потепление

1 1272
В Липецкую область возвращается потепление

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона, местами пройдет небольшой снег. 22 декабря, с приближением атмосферного фронта с запада пройдет снег. 23 декабря область окажется под влиянием Атлантического циклона, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, возможен гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 декабря - от 7 до 8 градусов мороза, что на 1-2 градусов ниже климатической нормы, 22 декабря — 5-6 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы, 23 декабря — 2-3 градуса мороза, что на 3-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, при прояснениях до -15, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем составит от 4 до 6 градусов мороза.

21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градусов мороза.

1 1272

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А что,разве были

сегодня, 12:33
холода?
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области туман и на 4 градуса холоднее обычного
#похолодание
4
В Липецкой области туман и на 4 градуса холоднее обычного

вчера, 18:36

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью до -20
8
В Липецкой области ночью до -20

18.12.2018 12:16

Погода в Липецке
В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов
#похолодание
3
В Липецкой области холоднее привычного на 5 градусов

17.12.2018 12:21

Общество
В Липецкой области бесснежно и до -23
#похолодание
26
В Липецкой области бесснежно и до -23

16.12.2018 17:15

Погода в Липецке
На Липецкую область надвигается похолодание
#похолодание
6
На Липецкую область надвигается похолодание

14.12.2018 17:15

Погода в Липецке
Антициклон с Арктики принесет похолодание и остановит снег
#похолодание
2
Антициклон с Арктики принесет похолодание и остановит снег

13.12.2018 16:38

Погода в Липецке