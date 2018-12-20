В Лебедяни женщина попала под колеса «Форда»

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 4 человека

В Грязинском районе в селе Плеханово в одиннадцать часов утра на улице Плеханова автомобиль «Вортекс» с 59-летним водителем за рулем по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Мерседесом» под управлением 31-летнего мужчины. В результате водитель первой иномарки с травмами госпитализирован.

В Лебедяни в пять часов вечера на улице 1-е Пушкари 19-летний водитель «Форда» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 50-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В Липецке в пять часов вечера на улице Неделина «Рено» с 36-летней женщиной за рулем столкнулось с автобусом под управлением 52-летнего водителя. В ДТП пострадала водитель иномарки – она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 967 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 626 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.