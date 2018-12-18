Общество
сегодня, 19:08
На Октябрьском мосту массовая авария
Известно о двух пострадавших.
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Вечером 18 декабря в Липецке на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей.
Авария произошла со стороны поселка Тракторостроителей. Движение по мосту и прилегающим к нему улицам затруднено.
Свидетели аварии рассказали GOROD48, что четыре из пяти поврежденных машин стояли на мосту по напарвлению к памятнику Танкистам. На них со встречной полосы вылетел "Ниссан". Сначала автомобиль ударился в "Мазду", его развернуло и задом ударило еще в один "Ниссан", Ладу Гранта" и Ладу Веста".
В ДТП получили травмы водитель "Мазды" и его мать.
Авария произошла со стороны поселка Тракторостроителей. Движение по мосту и прилегающим к нему улицам затруднено.
Свидетели аварии рассказали GOROD48, что четыре из пяти поврежденных машин стояли на мосту по напарвлению к памятнику Танкистам. На них со встречной полосы вылетел "Ниссан". Сначала автомобиль ударился в "Мазду", его развернуло и задом ударило еще в один "Ниссан", Ладу Гранта" и Ладу Веста".
В ДТП получили травмы водитель "Мазды" и его мать.
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водитель ОТ
клмн
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Дебилы
Иван Васильевич
житель
Капец