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сегодня, 19:08

На Октябрьском мосту массовая авария

18 4933
#Авария #ДТП
4
На Октябрьском мосту массовая авария

Известно о двух пострадавших.

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Вечером 18 декабря в Липецке на Октябрьском мосту столкнулись пять автомобилей.

Авария произошла со стороны поселка Тракторостроителей. Движение по мосту и прилегающим к нему улицам затруднено.

Свидетели аварии рассказали GOROD48, что четыре из пяти поврежденных машин стояли на мосту по напарвлению к памятнику Танкистам. На них со встречной полосы вылетел "Ниссан". Сначала автомобиль ударился в "Мазду", его развернуло и задом ударило еще в один "Ниссан", Ладу Гранта" и Ладу Веста".

В ДТП получили травмы водитель "Мазды" и его мать.


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18 4933
#Авария #ДТП
4

Комментарии (18)

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1 минуту назад
И скоростной режим. И всё будет тип топ.
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Гость

10 минут назад
Ну ни чему их такие новости не учат, русское авось-- авось меня пронесёт, раз, два нет, а потом...господи, спаси и сохрани их..
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+

15 минут назад
123, на Мазду никто и не наезжает, во первых удар пришелся на Мазду, а там по инерции, а толщина металла кузова у машин мазда- действительно не из лучших, проверено не на себе, а на знакомых, которые владеют данной маркой.
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водитель ОТ

17 минут назад
гоняют и бьются на зимней резине. на летней ездят осторожно.30 лет на летней без проблем
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клмн

21 минуту назад
вот 848 накатался
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111

28 минут назад
С какого у нас на мосту, перед горкой стоянка началась,особенно в час пик.так ислам и надо....
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Дебилы

35 минут назад
Ниссан врезался в Мазду ,смотря какая скорость была. На месте мазды любая бы расплющилась, не несите охинею.
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Иван Васильевич

44 минуты назад
На этом участке давно пора ограничить скорость до 40 км/час. И как минимум 4-5 камер фиксации превышения. Это хоть как-то снизит вероятность ДТП и несомненно тяжесть последствий.
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житель

57 минут назад
Российский автопром,мало пострадал а японское гавно сдулось.
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Капец

сегодня, 20:05
И встала великая пробка до трактора, уходящая до завода...
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