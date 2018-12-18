Общество

сегодня, 16:06

У СК «Звездный» продолжается монтаж катка

10 952
#каток
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У СК «Звездный» продолжается монтаж катка

 Продолжается монтаж поля с искусственным льдом у дворца спорта.

В настоящий момент устроена песчаная подушка под основание, уложена сеть трубок. После подключения специальной холодильной установки по ним будет двигаться охлаждающая жидкость, благодаря которой желающие смогут посетить каток, даже если температура окружающего воздуха поднимется до +10. При этом искусственным лед называется не оттого, что состоит из синтетических компонентов, но потому что намораживается неестественным способом.

На днях на площадке размером 26 на 56 метров появился первый, так называемый «черновой» лед. В ближайшее время по периметру возведут профессиональные хоккейные борта с остеклением.

- Подобные объекты мы монтировали в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Орле, Волгограде и других городах. Уникальность липецкого в том, что размеры, конструкция бортов и качество ледового покрытия позволяют проводить здесь любые мероприятия – от сеансов массового катания до чемпионатов по хоккею. Кроме того, на эту площадку могут прийти как те, кто только вчера впервые надел щитки и взял в руки клюшку, так и профессионалы хоккея, - отметил руководитель компании-исполнителя работ Павел Слепнев.

По его словам, за качеством льда будут следить при помощи профессиональной ледозаливочной машины, которая срезает тонкий поврежденный слой покрытия, собирает срезанную крошку и заливает новый слой, заполняя царапины от коньков. Подобная техника используется для обслуживания арен, на которых проходят игры Чемпионата Мира по хоккею.

Подготовиться к катанию, взять конки на прокат, а также согреться и восстановить силы после активного отдыха можно будет в специальных боксах, конструкции которых сегодня возводятся рядом с катком. Предполагается, что первых посетителей площадка примет уже в предновогодние дни, а радовать липчан и гостей города будет до марта, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

В мэрии уточнили: каток будет платным.

 
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10 952
#каток
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Комментарии (10)

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123

1 минуту назад
отличное место для катка пусть его каждый год там делают это лучше чем Стадион Металлург или Пл Петра!
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Нострадамус

2 минуты назад
На том Свете- вам прихвостни ,лизоблюдные Сатаны,придется искать в Аду Чашу с едросовской парашей.Туда вам путь держать всем придется.
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Владимир

14 минут назад
горожанин, Нас с тобой развели как последних лохов , сейчас дикий капитализм.
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РСДРП

15 минут назад
Ржу не могу, При союзе заливал каток обыкновенный дворник и всё у него было тип топ.
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горожанин

16 минут назад
Хоть бы один каток сделали бесплатным, в годы моей молодости все катки были бесплатны!!!
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Владимир

16 минут назад
Ключевая фраза-каток будет ПЛАТНЫМ. Лысый кассир не может иначе. А то будет не фэн шую.
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Лавров

сегодня, 16:43
Дебилы мля пустоголовые:хватаются за все непопадя,а результат ЗЕРО.В этом тербунятнике городском ни одного спеца НЕТ!!!!!!!!!
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Что есть то есть

сегодня, 16:38
Там бабло давно по карманам рассовывать пора,а они от Дед Мороза откаты все ждут,одуван гони на малую родину,не при кизде ты в пипецке,ей Богу торкнут тебя под выборы губера однозначно.
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Ржу не могу

сегодня, 16:31
Едресня даже каток сделать не могут,при Союзе вас бы всех за такое неумение домой на куй без зарплаты отправили,оладухи тербунские млять.
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777

сегодня, 16:23
снеговик у звездного шикарный.
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