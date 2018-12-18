У СК «Звездный» продолжается монтаж катка

Продолжается монтаж поля с искусственным льдом у дворца спорта.

В настоящий момент устроена песчаная подушка под основание, уложена сеть трубок. После подключения специальной холодильной установки по ним будет двигаться охлаждающая жидкость, благодаря которой желающие смогут посетить каток, даже если температура окружающего воздуха поднимется до +10. При этом искусственным лед называется не оттого, что состоит из синтетических компонентов, но потому что намораживается неестественным способом.

На днях на площадке размером 26 на 56 метров появился первый, так называемый «черновой» лед. В ближайшее время по периметру возведут профессиональные хоккейные борта с остеклением.

- Подобные объекты мы монтировали в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Орле, Волгограде и других городах. Уникальность липецкого в том, что размеры, конструкция бортов и качество ледового покрытия позволяют проводить здесь любые мероприятия – от сеансов массового катания до чемпионатов по хоккею. Кроме того, на эту площадку могут прийти как те, кто только вчера впервые надел щитки и взял в руки клюшку, так и профессионалы хоккея, - отметил руководитель компании-исполнителя работ Павел Слепнев.

По его словам, за качеством льда будут следить при помощи профессиональной ледозаливочной машины, которая срезает тонкий поврежденный слой покрытия, собирает срезанную крошку и заливает новый слой, заполняя царапины от коньков. Подобная техника используется для обслуживания арен, на которых проходят игры Чемпионата Мира по хоккею.

Подготовиться к катанию, взять конки на прокат, а также согреться и восстановить силы после активного отдыха можно будет в специальных боксах, конструкции которых сегодня возводятся рядом с катком. Предполагается, что первых посетителей площадка примет уже в предновогодние дни, а радовать липчан и гостей города будет до марта, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.В мэрии уточнили: каток будет платным.