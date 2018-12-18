Происшествия
30 минут назад
В Липецке горит дом
1071
Пожар в частном домовладении возник в районе Мирный
На улице Товарищеская в частном секторе района Мирный горит дом.
К месту пожара стягиваются пожарные подразделения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар начался с кровли. Владельцы были на месте. Предварительно, жертв и пострадавших нет. На месте работают три пожарных расчета.
К месту пожара стягиваются пожарные подразделения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар начался с кровли. Владельцы были на месте. Предварительно, жертв и пострадавших нет. На месте работают три пожарных расчета.
1071
Еще в рубрике
51 минуту назадПроисшествия