В Липецке горит дом

Пожар в частном домовладении возник в районе Мирный

На улице Товарищеская в частном секторе района Мирный горит дом.



К месту пожара стягиваются пожарные подразделения.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар начался с кровли. Владельцы были на месте. Предварительно, жертв и пострадавших нет. На месте работают три пожарных расчета.