Происшествия

30 минут назад

В Липецке горит дом

1071
#пожар
В Липецке горит дом

Пожар в частном домовладении возник в районе Мирный

На улице Товарищеская в частном секторе района Мирный горит дом.

К месту пожара стягиваются пожарные подразделения. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, пожар начался с кровли. Владельцы были на месте. Предварительно, жертв и пострадавших нет. На месте работают три пожарных расчета.
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#пожар

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