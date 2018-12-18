Не спешите умирать! Тариф на погребение еще не принят!

В МБУ «Ритуальные услуги Липецка» рубль вложений дает возврат в размере 2 рубля 50 копеек.

Сегодня Счетная палата Липецка представила депутатам итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Ритуальные услуги». Они очень любопытны.



Так, стоимость содержания одного квадратного метра городских кладбищ в 2017 году составила с учетом налогов в Липецке 12 рублей 90 копеек, а в этом - 16 рублей 50 копеек. В то же самое время аудиторы отметили, что в Тамбове эти расходы определены в 10 рублей 10 копеек. Однако на заседании постоянной комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию никто из депутатов не поинтересовался, почему у нас уборка кладбищ дороже, чем у соседей.



А вот и еще один примечательный факт: ревизоры обнаружили, что тарифы на платные услуги в МБУ не утверждены курирующим департаментом ЖКХ, хотя мэрия имеет документ, предусматривающий прайс-лист оказания таких услуг. В итоге убитые горем липчане просто платят муниципальным гробовщикам те суммы, которые обозначены на ценниках гробов, венков, крестов. Кстати, от продажи ритуальной продукции доход МБУ в прошлом году составил 25,4 млн рублей, а от организации похорон - 21,7 миллиона.



Странно, что так мало. Ведь Счетная палата Липецка выявила факт размера рентабельности на некоторые услуги, доходящие до 150%! Следовательно, в МБУ «Ритуальные услуги Липецка» рубль вложений дает возврат в размере 2 рубля 50 копеек. В то же время для выполнения муниципального задания МБУ «Ритуальные услуги» 40% дохода получает из городского бюджета. Так, в этом году мэрия перечислила муниципальному предприятию 38,9 млн рублей.



Итак, торговля наркотиками и организация похорон в Липецке - бизнесы равноприбыльные, хотя и разные по степени риска. Хоронить, как мы понимаем, в сто крат безопаснее.