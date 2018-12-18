В матче лидеров НХЛ Дмитрий Куликов установил рекорд по количеству игрового времени (ФОТО, ВИДЕО)

Команда нашего земляка проводит лучший сезон за много лет.

За океаном состоялся матч лидеров НХЛ: идущий на втором месте «Виннипег» на своей площадке принимал возглавляющую общую таблицу Лиги «Тампу Бэй». Хозяева, за которых выступает липецкий защитник Дмитрий Куликов, одержали трудную победу в овертайме - 5:4.

Матч получился выдающимся. «Виннипег» проигрывал - 0:1, 1:3, 3:4. Но за пять с небольшим минут до конца третьего периода Куликов и компания сумели в очередной раз сравнять счет. Решающую шайбу канадский форвард хозяев Майк Шайфли забросил за 42 секунды до конца основного времени.







Дмитрий Куликов провел на площадке 16 минут и 46 секунд - это его лучший показатель в текущем сезоне (правда, нужно учитывать и овертайм). Обычно наш земляк в нынешнем сезоне проводит за матч 13-14 минут на площадке - для защитника в НХЛ это средний показатель.

Куликов отметился одним силовым приемом, один раз заблокировал бросок соперников и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Виннипег» остался лидером Западной конференции (33 игры, 46 очков), хотя его и догнал сыгравший на один матч больше «Калгари». В общей таблице лиги команда Дмитрий по-прежнему вторая. Лидерство, несмотря на поражение сохранила «Тампа» (34 матча, 52 очка) с ее внушительной колонией российских легионеров - вратарь Андрей Василевский (37 отраженных бросков в Виннипеге - коэффициент непробиваемости 88,1%), защитник Михаил Сергачев (0+1) и форвард Никита Кучеров (1+0).











«Виннипег» проводит свой лучший сезон за несколько лет, и наш земляк Дмитрий Куликов отлично вписывается в игровой ансамбль - главное, чтобы дальше не беспокоили травмы, из-за которых липчанин вынужден иногда пропускать целые отрезки сезона. Следующий соперник канадцев - «Лос-Анджелес Кингс» на его площадке, матч состоится 18 декабря.



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