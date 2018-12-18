Спорт

сегодня, 01:56

В матче лидеров НХЛ Дмитрий Куликов установил рекорд по количеству игрового времени (ФОТО, ВИДЕО)

187
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов.
В матче лидеров НХЛ Дмитрий Куликов установил рекорд по количеству игрового времени (ФОТО, ВИДЕО)

Команда нашего земляка проводит лучший сезон за много лет.

За океаном состоялся матч лидеров НХЛ: идущий на втором месте «Виннипег» на своей площадке принимал возглавляющую общую таблицу Лиги «Тампу Бэй». Хозяева, за которых выступает липецкий защитник Дмитрий Куликов, одержали трудную победу в овертайме - 5:4.

Матч получился выдающимся. «Виннипег» проигрывал - 0:1, 1:3, 3:4. Но за пять с небольшим минут до конца третьего периода Куликов и компания сумели в очередной раз сравнять счет. Решающую шайбу канадский форвард хозяев Майк Шайфли забросил за 42 секунды до конца основного времени.

1074307180_slide.jpg

Дмитрий Куликов провел на площадке 16 минут и 46 секунд - это его лучший показатель в текущем сезоне (правда, нужно учитывать и овертайм). Обычно наш земляк в нынешнем сезоне проводит за матч 13-14 минут на площадке - для защитника в НХЛ это средний показатель.

Куликов отметился одним силовым приемом, один раз заблокировал бросок соперников и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Виннипег» остался лидером Западной конференции (33 игры, 46 очков), хотя его и догнал сыгравший на один матч больше «Калгари». В общей таблице лиги команда Дмитрий по-прежнему вторая. Лидерство, несмотря на поражение сохранила «Тампа» (34 матча, 52 очка) с ее внушительной колонией российских легионеров - вратарь Андрей Василевский (37 отраженных бросков в Виннипеге - коэффициент непробиваемости 88,1%), защитник Михаил Сергачев (0+1) и форвард Никита Кучеров (1+0).

1074300376_slide.jpg

«Виннипег» проводит свой лучший сезон за несколько лет, и наш земляк Дмитрий Куликов отлично вписывается в игровой ансамбль - главное, чтобы дальше не беспокоили травмы, из-за которых липчанин вынужден иногда пропускать целые отрезки сезона. Следующий соперник канадцев - «Лос-Анджелес Кингс» на его площадке, матч состоится 18 декабря.

1074304506_slide.jpg

Фото и видео www.nhl.com/jets

187
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов.

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе
#Пулевая стрельба
1
«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе

вчера, 19:19

Спорт
Елецкий «железнодорожник» выиграл чемпионат ЦФО по самбо
#Самбо #"Локомотив" #Феклин
Елецкий «железнодорожник» выиграл чемпионат ЦФО по самбо

вчера, 18:53

Спорт
Пять рекордов Липецкой области побили в «Молодежном»
#Легкая атлетика #мемориал Колесникова
2
Пять рекордов Липецкой области побили в «Молодежном»

вчера, 18:09

Спорт
Курск - теперь страшное название для липецких волейболисток
#Волейбол #ВК "Липецк"
2
Курск - теперь страшное название для липецких волейболисток

16.12.2018 19:29

Спорт
Мини-футбольный клуб уволил тренера: там ли нашли «стрелочника»?
#Мини-футбол #ЛКС #провал
7
Мини-футбольный клуб уволил тренера: там ли нашли «стрелочника»?

16.12.2018 19:20

Спорт
«МицуБаскет» потерпел первое в истории «двойное» поражение
#Баскетбол
2
«МицуБаскет» потерпел первое в истории «двойное» поражение

16.12.2018 18:23

Спорт