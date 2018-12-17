22 декабря в Липецке пройдёт предновогодняя ярмарка

Она пройдёт у областного Центра культуры, народного творчества и кино.

Сегодня на планерке у главы Липецка начальник городского управления потребительского рынка Антон Мамонов сообщил, что предновогодняя ярмарка пройдёт 22 декабря у областного Центра культуры, народного творчества и кино.



- На ярмарке изъявили желание выставить свой товар более 200 местных производителей. Цены, как обычно, будут ниже рыночных, - сказал чиновник.



Ранее такие ярмарки проводили на улице Первомайской. В качестве эксперимента она однажды прошла на улице Ленина. Но лучшим местом для торговли оказалась площадка перед ОЦКНТ.

