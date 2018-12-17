Общество

сегодня, 16:16

22 декабря в Липецке пройдёт предновогодняя ярмарка

4 1533
#Торговля
5
22 декабря в Липецке пройдёт предновогодняя ярмарка

Она пройдёт у областного Центра культуры, народного творчества и кино.

Сегодня на планерке у главы Липецка начальник городского управления потребительского рынка Антон Мамонов сообщил, что предновогодняя ярмарка пройдёт 22 декабря у областного Центра культуры, народного творчества и кино.

- На ярмарке изъявили желание выставить свой товар более 200 местных производителей. Цены, как обычно, будут ниже рыночных, - сказал чиновник.

Ранее такие ярмарки проводили на улице Первомайской. В качестве эксперимента она однажды прошла на улице Ленина. Но лучшим местом для торговли оказалась площадка перед ОЦКНТ.
4 1533
#Торговля
5

Комментарии (4)

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Просто

4 минуты назад
А никто не подскажет липчанам где находится этот центр культуры и кино??? Вы если не знаете как что называется, лучше адрес напишите, или не пишите вообще, идиоты!!! Детский сад!!!
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Гость

сегодня, 17:50
Цены, как обычно, ... Вот и посмотрим, почём будут хвалёные ЛИПЕЦКИЕ ЯЙЦА.
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Ух держись

сегодня, 17:41
Просрочка)))
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Никитична

сегодня, 17:40
Ильинична, ты собираешься на ярмарку? Могу тебя подвезти туда/оттуда на своем "Range Rover Evoque"
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