Происшествия

сегодня, 09:01

Безработные украли батареи отопления

6 813
#кража
Безработные украли батареи отопления
14 декабря в МО МВД обратилась 54-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 7 по 14 декабря в Новосильское неизвестными путем повреждения деревянной двери ее дома по ул.Молодежной совершена кража восьми чугунных батарей отопления.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих местных жителей, 25 и 40 лет. Расследование проводит МО МВД России "Тербунский".
6 813
#кража

Комментарии (6)

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Комментатор

7 минут назад
У многих алюминиевые батареи, вдруг их начнут тащить и сдавать?
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Мент

43 минуты назад
Следственный эксперимент провести,и посмотреть как они поднимают тяжести
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Виталий Воеводкин

43 минуты назад
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал -- http://promocash.ga --. От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
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Прикольно

сегодня, 09:54
В день по батареи таскали? Мощные безработные,надо же 8 чугунных батарей....это какую силу надо иметь?
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Милая Оксана

сегодня, 09:45
Какие же они безработные , они грузчики волонтеры !
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альберт

сегодня, 09:31
Ребят ну что не понятного ,это джентельмены удачи батареи сперли.
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