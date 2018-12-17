Безработные украли батареи отопления

14 декабря в МО МВД обратилась 54-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 7 по 14 декабря в Новосильское неизвестными путем повреждения деревянной двери ее дома по ул.Молодежной совершена кража восьми чугунных батарей отопления.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих местных жителей, 25 и 40 лет. Расследование проводит МО МВД России "Тербунский".