ЦСКА может озолотить своих поклонников, но в Липецке верят в него немногие

Даже баснословно высокий коэффициент не стимулирует веру в российский клуб.

В букмекерских конторах Липецка ставки на победу ЦСКА в гостях над «Реалом» принимаются с коэффициентом более 10. Но ставить никто не спешит.

Сегодня заканчивается групповой этап футбольной Лиги чемпионов, и к часу ночи определятся все участники плей-офф.

У столичного ЦСКА нет шансов пробиться в 1/8 финала, но есть надежда занять 3-е место в группе «G» и весной выступить во втором по значимости европейском клубном турнире - Лиге Европы. Правда, для этого нужно решить непростую задачу: сыграть в Мадриде с «Реалом» лучше, чем чешская «Виктория» из Пльзени на своем поле проведет матч с итальянской «Ромой».

ЦСКА и «Виктория» имеют по 4 очка, и сегодня одна из этих команд досрочно завершит еврокубковый поход.

В идеале ЦСКА нужно побеждать «Реал», который лишен турнирной мотивации. С одной стороны, армейцы сумели победить «королевский клуб» в Москве - 1:0, а с другой...

- Коэффициент на победу ЦСКА сегодня достигал 11, - рассказал менеджер одного из пунктов приема ставок Артем Серегин, - То есть, поставив 1 тысячу рублей, можно в случае победы армейцев заработать 11 тысяч. Однако баснословно высокий коэффициент практически никого не привлек.

По словам Серегина, сегодня на победу ЦСКА были сделаны две скромные ставки - одна на 100, другая на 150 рублей. Скорее всего, люди просто решили рискнуть мелкими суммами для того, чтобы интереснее было смотреть футбол.

Коэффициент на победу «Реала» был почти в десять раз меньше - 1,2. Но в различных комбинациях ставок его использовали больше 20 человек. Патриотизм патриотизмом, а денежки - врозь.



Матч «Реала» и ЦСКА в Мадриде сегодня начнется в 21.00.



Фото vremya.press