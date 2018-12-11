Общество

сегодня, 11:16

В областной администрации ждут предложения строителей по упрощению бюрократических процессов

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#строительство
В областной администрации ждут предложения строителей по упрощению бюрократических процессов

В управлении строительства и архитектуры Липецкой области готовят оптимизацию услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию. 

Как сообщили в администрации Липецкой области, такое поручение управлению дал Игорь Артамонов по итогам встречи с крупными застройщиками региона. Строители считают, что в настоящее время процедуры получения разрешения на строительство недостаточно оптимизированы  –  есть возможность сократить количество процедур и сроки выдачи исходно-разрешительной документации.  

И. о. начальника регионального управления строительства и архитектуры Александр Пушилин также уверен, что многие проблемы можно решить, прописав чёткие правила взаимодействия всех участников процесса. 

- С подобными проблемами сталкиваются строители во всех регионах, - говорит Александр Пушилин. – Причин сложившейся ситуации несколько. Это противоречия и пробелы в законодательных нормах, избыточность административных процедур в органах местного самоуправления, некачественная подготовка проектной документации застройщиками, недостаток компетентных специалистов в сфере градостроительства. 

Управление уже провело две встречи, где специалисты обозначили точки напряжения, в которых возникают проблемы на пути получения разрешений. На этой неделе планируется создать рабочую группу – в ее состав войдут представители застройщиков, которые обращаются за получением разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, органов местного самоуправления, госэкспертизы, энергоснабжающие организации и другие участники процесса. Задача – выработать механизмы, которые позволят сократить время и количество процедур для получения разрешений. 

- Мы должны сделать процесс получения разрешений прозрачным и понятным для всех участников. Каждый из них должен знать свой «коридор», в рамках которого он действует, свои права и обязанности. Каждый шаг должен быть прописан настолько чётко, чтобы исключены были какие-то неоднозначные трактовки и избыточные требования. В идеале мы должны полностью перейти на электронный документооборот – такую задачу мы тоже ставим перед собой, - поясняет Александр Пушилин. 

Получить услугу в электронном виде можно уже и сейчас, однако большинство застройщиков не спешат воспользоваться этой возможностью. Чтобы ускорить процесс перехода в электронный формат, в ближайшее время в административные регламенты могут быть внесены изменения – сокращение сроков выдачи разрешений для застройщиков, обратившихся за услугой в электронном виде. 

Принять участие в оптимизации процедур получения исходно-разрешительной документации могут все заинтересованные стороны. Строителей и представителей муниципалитетов приглашают приходить с предложениями в управление строительства и архитектуры или направлять их на электронный адрес управления guas@admlr.lipetsk.ru
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#строительство

Комментарии (2)

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велосипедист

7 минут назад
Когда же в госдуме додумаются взимать плату за парковку у многоквартирного дома вот они денешки для пополнения федерального бюджета .счетчики газа новые за деньги жителей прекрасно . пенсионный возраст хорошо .оптимизация здравоохранения замечательно. пора счетчики на фекалии устанавливать вот красота . наша страна впереди планеты всей ура
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Боровских Константин

сегодня, 11:39
Документы все проверим,если занесете , потом разрешим))))
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