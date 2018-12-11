сегодня, 11:16
В областной администрации ждут предложения строителей по упрощению бюрократических процессов
В управлении строительства и архитектуры Липецкой области готовят оптимизацию услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.
И. о. начальника регионального управления строительства и архитектуры Александр Пушилин также уверен, что многие проблемы можно решить, прописав чёткие правила взаимодействия всех участников процесса.
- С подобными проблемами сталкиваются строители во всех регионах, - говорит Александр Пушилин. – Причин сложившейся ситуации несколько. Это противоречия и пробелы в законодательных нормах, избыточность административных процедур в органах местного самоуправления, некачественная подготовка проектной документации застройщиками, недостаток компетентных специалистов в сфере градостроительства.
Управление уже провело две встречи, где специалисты обозначили точки напряжения, в которых возникают проблемы на пути получения разрешений. На этой неделе планируется создать рабочую группу – в ее состав войдут представители застройщиков, которые обращаются за получением разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, органов местного самоуправления, госэкспертизы, энергоснабжающие организации и другие участники процесса. Задача – выработать механизмы, которые позволят сократить время и количество процедур для получения разрешений.
- Мы должны сделать процесс получения разрешений прозрачным и понятным для всех участников. Каждый из них должен знать свой «коридор», в рамках которого он действует, свои права и обязанности. Каждый шаг должен быть прописан настолько чётко, чтобы исключены были какие-то неоднозначные трактовки и избыточные требования. В идеале мы должны полностью перейти на электронный документооборот – такую задачу мы тоже ставим перед собой, - поясняет Александр Пушилин.
Получить услугу в электронном виде можно уже и сейчас, однако большинство застройщиков не спешат воспользоваться этой возможностью. Чтобы ускорить процесс перехода в электронный формат, в ближайшее время в административные регламенты могут быть внесены изменения – сокращение сроков выдачи разрешений для застройщиков, обратившихся за услугой в электронном виде.
Принять участие в оптимизации процедур получения исходно-разрешительной документации могут все заинтересованные стороны. Строителей и представителей муниципалитетов приглашают приходить с предложениями в управление строительства и архитектуры или направлять их на электронный адрес управления guas@admlr.lipetsk.ru.
велосипедист
Боровских Константин