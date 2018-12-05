Спорт

19 минут назад

Турнир памяти легендарного тренера зовет участников на старт

86
#Легкая атлетика #мемориал Колесникова.
Турнир памяти легендарного тренера зовет участников на старт

Соревнования памяти Геннадия Колесникова пройдут 15 и 16 декабря в "Молодежном".

В Липецке пройдет турнир памяти одного из самых известных людей в местном спорте - Заслуженного тренера России Геннадия Колесникова.

Как стало известно GOROD48, в этом году традиционные соревнования состоятся 15 и 16 декабря во дворце спорта «Молодежный», а на старт выйдут юниоры и юниорки 2000-2001 г.р., а также юноши и девушки 2002-2003 г.р.

В прежние годы в Липецк на мемориал Колесникова нередко приезжали спортсмены из соседних регионов, что серьезно усиливало конкуренцию. Для липецких мастеров «королевы спорта» этот турнир особенный потому, что он является отборочным в сборные Липецкой области и во многом определит, кто будет защищать честь нашего региона в будущем году.

Программа соревнований едина для всех возрастов: бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, бег на 60 метров с барьерами, эстафетный бег 4х200м, а также толкание ядра, прыжки в длину и высоту.

Для участия в соревнованиях нужно соблюсти формальности - заполнить специальную анкету, которую можно получить (в том числе и в электронном виде) в липецкой СШОР №5.

Геннадий Алексеевич Колесников, уроженец Грязей, выпускник института (ныне - университета) физической культуры имени Лесгафта (Ленинград/Санкт-Петербург). Мастер спорта СССР. Входит в состав сборной Советского Союза по легкоатлетическому десятиборью.

86
#Легкая атлетика #мемориал Колесникова.

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Бомбардира «Металлурга» заставили отжиматься от пола (ФОТО)
#Футбол #"Металлург" #Данков
4
Бомбардира «Металлурга» заставили отжиматься от пола (ФОТО)

сегодня, 13:59

Спорт
Известный гиревик из Липецкой области постоял за честь мундира судебного пристава
#Гиревой спорт #Чернышов #УФССП
10
Известный гиревик из Липецкой области постоял за честь мундира судебного пристава

вчера, 10:15

Спорт
Михаил Бочарников в саранском бассейне обновил три рекорда Липецкой области (ФОТО)
#Плавание #Михаил Бочарников
4
Михаил Бочарников в саранском бассейне обновил три рекорда Липецкой области (ФОТО)

вчера, 07:55

Спорт
14-летняя липчанка стала призером первенства Европы по тхэквондо, в четвертьфинале побив Рожу (ФОТО)
#Тхэквондо
2
14-летняя липчанка стала призером первенства Европы по тхэквондо, в четвертьфинале побив Рожу (ФОТО)

03.12.2018 12:58

Спорт
Липецкий боксер Гарик Геворкян потерпел второе поражение на профессиональном ринге (ВИДЕО)
#Бокс #Гарик Геворкян
16
Липецкий боксер Гарик Геворкян потерпел второе поражение на профессиональном ринге (ВИДЕО)

02.12.2018 11:12

Спорт
После пяти поражений мини-футбольный клуб наконец-то выиграл
#Мини-футбол
После пяти поражений мини-футбольный клуб наконец-то выиграл

01.12.2018 16:45

Спорт