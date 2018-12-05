Турнир памяти легендарного тренера зовет участников на старт

Соревнования памяти Геннадия Колесникова пройдут 15 и 16 декабря в "Молодежном".

В Липецке пройдет турнир памяти одного из самых известных людей в местном спорте - Заслуженного тренера России Геннадия Колесникова.

Как стало известно GOROD48, в этом году традиционные соревнования состоятся 15 и 16 декабря во дворце спорта «Молодежный», а на старт выйдут юниоры и юниорки 2000-2001 г.р., а также юноши и девушки 2002-2003 г.р.

В прежние годы в Липецк на мемориал Колесникова нередко приезжали спортсмены из соседних регионов, что серьезно усиливало конкуренцию. Для липецких мастеров «королевы спорта» этот турнир особенный потому, что он является отборочным в сборные Липецкой области и во многом определит, кто будет защищать честь нашего региона в будущем году.

Программа соревнований едина для всех возрастов: бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, бег на 60 метров с барьерами, эстафетный бег 4х200м, а также толкание ядра, прыжки в длину и высоту.

Для участия в соревнованиях нужно соблюсти формальности - заполнить специальную анкету, которую можно получить (в том числе и в электронном виде) в липецкой СШОР №5.

Геннадий Алексеевич Колесников, уроженец Грязей, выпускник института (ныне - университета) физической культуры имени Лесгафта (Ленинград/Санкт-Петербург). Мастер спорта СССР. Входит в состав сборной Советского Союза по легкоатлетическому десятиборью.