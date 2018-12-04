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Подозреваемый в убийстве брата липчанин арестован

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#убийство
Подозреваемый в убийстве брата липчанин арестован

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 58-летнего местного жителя заключен под стражу его младший брат.

По данным следствия, братья поссорились 1 декабря во время совместной выпивки в частном доме на улице Достоевского. Пьяный 55-летний хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил в грудь 58-летнего брата.  От полученных ранений он умер на месте. О произошедшем убийца сообщил сожительнице, которая убедила его обратиться в правоохранительные органы .

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал, написав явку с повинной, и подтвердил показания при их проверке на месте происшествия. При допросе он пояснил следователю, что взялся за нож в ответ на оскорбления родственника.  

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#убийство

Комментарии (1)

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зачетный пацанцик

3 минуты назад
откинеться когда, наследство братка еще достанеться ему,продуман
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