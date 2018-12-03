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14-летняя липчанка стала призером первенства Европы по тхэквондо, в четвертьфинале побив Рожу (ФОТО)

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#Тхэквондо
14-летняя липчанка стала призером первенства Европы по тхэквондо, в четвертьфинале побив Рожу (ФОТО)

Немка Рожа Ризаи. а также соперницы из Великобритании и Кипра надолго запомнят нашу девушку.

Липчанка Софья Ефанова в отличном настроении возвратилась из испанского курортного местечка Марина д’Ор под Валенсией.

Оттуда вообще редко возвращаются в плохом настроении, но у Софьи повод особый: она стала «бронзовым» призером первенства Европы среди кадетов.

В весовой категории до 51 кг юная липчанка провела четыре поединка, из которых в трех одержала победы.

Под натиском нашей девушки не устояли киприотка Константина Крашия - 21:1, Джоди Маккью из Великобритании - 27:24 , а затем в четвертьфинале и немка Рожа Резаи - 8:6.

Выиграв у представительниц дальнего зарубежья, Ефановва в полуфинале встретилась с Виталией Лазутой из Белоруссии. Поединок «сестер-славянок» получился славным и напряженным, и в итоге белоруска склонила чашу весов в свою пользу с минимальным преимуществом - 13:12.

Лазутова выиграла и в финале, победив Хелену Дуймич из Хорватии - 28:22. Кроме того, она стала настоящим бичом для российских спортсменок, ведь на старт в этой весовой категории вышли две наши соотечественницы, но Ольга Егорова из Челябинска тоже проиграла будущей чемпионке.

Ефанова же принимает поздравления с заслуженным третьим местом, которое разделила с неудачницей другого полуфинала.

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Софья Ефанова тренируется в областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва у Данилы Хлопкова. В июле девушка стала победительницей первенства России, что и дало ей путевку в Испанию.

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Фото из архива участников соревнований.

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#Тхэквондо

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