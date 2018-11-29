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сегодня, 09:11

Врач проявил милосердие и оказался в некрасивой ситуации

14 2798
#ДТП #авария #свидетели
Врач проявил милосердие и оказался в некрасивой ситуации

История с наездом на пенсионера обросла интересными деталями.

Накануне GOROD48 сообщал о том, что родственники пострадавшего в ДТП 68-летнего Алексея Давыдова ищут свидетелей аварии. Мужчину возле дома №32 по улице Катукова сбил автомобиль. Пенсионер получил перелом шейки бедра. Сотрудники полиции быстро вычислили предполагаемого участника аварии — водителя «Рено Сандеро». Тот утверждает, что никого не сбивал.

- Моего дядю сбил врач — заместитель начальника одного из отделов управления здравоохранения Липецкой области Роман Никифоров (сейчас мужчина уже прекратил там работать — прим. GOROD48), - уверена племянница Алексея Давыдова Алёна. - Но он ни в чем не сознается. У нас на руках есть протокол допроса. В нем Никифоров утверждает, что не сбивал дядю, а, наоборот, помог пьяному мужчине подняться. Но как мой дядя мог подняться со сломанной шейкой бедра? Такое ощущение что все в сговоре - полиция, врачи. Сотрудник полиции сказал, что нужна доказательная база, дело не возбудили. Поэтому мы ищем свидетелей.

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У Романа Никифорова, которого Алена винит в аварии, своя картина событий. Врач считает, что лишь хотел проявить сострадание и милосердие, но оказался в такой некрасивой ситуации.

- Я вышел из автомобиля, помог уставшему пожилому человеку, не оставил его в беде, а оказался крайним. Хотят ли на мне заработать родственники Давыдова?… Считаю, что нужно о людях думать хорошее, а там — Бог им судья, - говорит Роман Никифоров. - А к ситуации с ускоренным лечением пенсионера в больнице, я уж точно отношения не имею.

Алексей Давыдов сейчас действительно проходит лечение в отделении травматологии одной из городских больниц. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. «Сначала говорили, что будет лежать около месяца, и вдруг операцию через несколько дней сделали. На следующей неделе выписывать собрались», - утверждает племянница пенсионера Алёна.

Расследованием всей этой странной истории сейчас занимается полиция. Насколько известно следствию, в момент получения травмы пенсионер был пьян. Разбирательство продлится один или два месяца, если это время потребуется для установления всех деталей произошедшего.
14 2798
#ДТП #авария #свидетели

Комментарии (14)

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Мотя

3 минуты назад
48, ты чучело больное раком. Зачем ты хамишь комментаторам на уважаемом сайте? Ты чмо раковое!
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кот

8 минут назад
если была помощь, как говорит ВРАЧ, то зачем брать расписку с пенсионера о том что, притензий не имеет.
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Пить не надо!!!!

17 минут назад
Упал пьяный, вот и итог! А на врача хотят навестить!!! Вот и помогай людям....
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47

17 минут назад
Гость, сто процентов!!!
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48

18 минут назад
Мотя, а ты при сталине жила?! Дура
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Полюбасу виноват

23 минуты назад
Зам. начальника... Они все там хитрожопые, эти начальники. Если ты не хитрожопый, то начальником не стать. Мое мнение.
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Мотя

33 минуты назад
Сбил, задавил- отказывайся. Убил, угрожал- отказывайся! Так долго отказывался сын губера Королева, кто задавил женщину под Курском. Но потом свидетели его прижали, он выплатил родсвенникам и получил условный срок. А Королев- претендует попасть в Совет Федерации! Можно такое представить при Сталине? Какой дура будет напраслину гнать на человека, подумайте сами. У на с мягкие законы- вот почему за украденную шоколадку- реальный срок, а за увечье- ничего. Вон, директор издательского дома (СМИ Артамонова) Игнатов положил в карман 250 000 рублей из денег, который выделил сам Медведев для детской липецкой газеты. Игнатов рядом с нй не стоял при ее создании. Однако в заслугу себе четверть миллиона прикарманил. Вот какой руководитель СМИ работает у Артамонова! Ну и пусть вычислил комментатора Игнатов, пусть подает в суд! Такое всплывет, что его прямо в суде...
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кот

48 минут назад
да может и так, но зачем брать расписку с пенсионера? А он ее взял!!!!!
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Animal planet.

59 минут назад
Не делай добра не получишь зла,много раз убеждался в правоте этих слов. Я говорю о людях.
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гостья

сегодня, 09:39
может и сбивал, а может и просто хотят денег содрать...надеемся, что разберутся правдиво
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