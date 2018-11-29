Происшествия
сегодня, 09:11
Врач проявил милосердие и оказался в некрасивой ситуации
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История с наездом на пенсионера обросла интересными деталями.
Накануне GOROD48 сообщал о том, что родственники пострадавшего в ДТП 68-летнего Алексея Давыдова ищут свидетелей аварии. Мужчину возле дома №32 по улице Катукова сбил автомобиль. Пенсионер получил перелом шейки бедра. Сотрудники полиции быстро вычислили предполагаемого участника аварии — водителя «Рено Сандеро». Тот утверждает, что никого не сбивал.
- Моего дядю сбил врач — заместитель начальника одного из отделов управления здравоохранения Липецкой области Роман Никифоров (сейчас мужчина уже прекратил там работать — прим. GOROD48), - уверена племянница Алексея Давыдова Алёна. - Но он ни в чем не сознается. У нас на руках есть протокол допроса. В нем Никифоров утверждает, что не сбивал дядю, а, наоборот, помог пьяному мужчине подняться. Но как мой дядя мог подняться со сломанной шейкой бедра? Такое ощущение что все в сговоре - полиция, врачи. Сотрудник полиции сказал, что нужна доказательная база, дело не возбудили. Поэтому мы ищем свидетелей.
У Романа Никифорова, которого Алена винит в аварии, своя картина событий. Врач считает, что лишь хотел проявить сострадание и милосердие, но оказался в такой некрасивой ситуации.
- Я вышел из автомобиля, помог уставшему пожилому человеку, не оставил его в беде, а оказался крайним. Хотят ли на мне заработать родственники Давыдова?… Считаю, что нужно о людях думать хорошее, а там — Бог им судья, - говорит Роман Никифоров. - А к ситуации с ускоренным лечением пенсионера в больнице, я уж точно отношения не имею.
Алексей Давыдов сейчас действительно проходит лечение в отделении травматологии одной из городских больниц. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. «Сначала говорили, что будет лежать около месяца, и вдруг операцию через несколько дней сделали. На следующей неделе выписывать собрались», - утверждает племянница пенсионера Алёна.
Расследованием всей этой странной истории сейчас занимается полиция. Насколько известно следствию, в момент получения травмы пенсионер был пьян. Разбирательство продлится один или два месяца, если это время потребуется для установления всех деталей произошедшего.
- Моего дядю сбил врач — заместитель начальника одного из отделов управления здравоохранения Липецкой области Роман Никифоров (сейчас мужчина уже прекратил там работать — прим. GOROD48), - уверена племянница Алексея Давыдова Алёна. - Но он ни в чем не сознается. У нас на руках есть протокол допроса. В нем Никифоров утверждает, что не сбивал дядю, а, наоборот, помог пьяному мужчине подняться. Но как мой дядя мог подняться со сломанной шейкой бедра? Такое ощущение что все в сговоре - полиция, врачи. Сотрудник полиции сказал, что нужна доказательная база, дело не возбудили. Поэтому мы ищем свидетелей.
У Романа Никифорова, которого Алена винит в аварии, своя картина событий. Врач считает, что лишь хотел проявить сострадание и милосердие, но оказался в такой некрасивой ситуации.
- Я вышел из автомобиля, помог уставшему пожилому человеку, не оставил его в беде, а оказался крайним. Хотят ли на мне заработать родственники Давыдова?… Считаю, что нужно о людях думать хорошее, а там — Бог им судья, - говорит Роман Никифоров. - А к ситуации с ускоренным лечением пенсионера в больнице, я уж точно отношения не имею.
Алексей Давыдов сейчас действительно проходит лечение в отделении травматологии одной из городских больниц. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. «Сначала говорили, что будет лежать около месяца, и вдруг операцию через несколько дней сделали. На следующей неделе выписывать собрались», - утверждает племянница пенсионера Алёна.
Расследованием всей этой странной истории сейчас занимается полиция. Насколько известно следствию, в момент получения травмы пенсионер был пьян. Разбирательство продлится один или два месяца, если это время потребуется для установления всех деталей произошедшего.
14 2798
Мотя
кот
Пить не надо!!!!
47
48
Полюбасу виноват
Мотя
кот
Animal planet.
гостья