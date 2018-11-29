Проверено на себе: сладости онлайн

Шопинг в интернет-магазин компании KDV

Что такое сладости? «Источник углеводов», - скажет диетолог. «Источник гормона радости», - дополнят британские учёные. «Жизненная необходимость», - признается сладкоежка. «Более 400 видов качественной и разнообразной продукции по низким ценам» - это уже вариант компании KDV, одного из крупнейших в России производителей снеков и кондитерских изделий. Вариант интригующий, остановимся на нём поподробнее.

Перефразируя крылатую фразу - «война войной, а чаепитие - по расписанию». Припомните, сколько раз вы бы и рады сделать перерыв на чашку чая, но нет времени или желания идти в магазин за конфетами. Вот тут вам и пригодится интернет магазин компании KDV, воспользоваться услугами которого вы сможете, что называется, без отрыва от производства и с экономией для бюджета.

Почему именно KDV? О более чем 400 видах продукции уже было сказано выше. Плюс, весь этот ассортимент - продукция брендов, которые на слуху - «Яшкино», «Бонди», «3 корочки», «Бабкины семечки», «Кириешки» и другие.





Итак, что нужно, чтобы оформить заказ в интернет-магазине компании KDV?

Шаг первый: открываем сайт kdvonline.ru/.

Шаг второй, на котором неизбежны сладкие муки выбора из серии «Хочу все!»: выбираем зефир, пряники, шоколад, орешки, печенье, конфеты - на сумму от 300 рублей. Цены в интернет-магазине KDV ниже, чем в рознице (мы существенно сэкономили). Доставка бесплатная!

Шаг третий: оформляем заказ, указывая удобный способ оплаты, время и место получения. Далее ждем курьера. Вуаля!

Важный момент: на сайте нет предоплаты, а значит, никаких «утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья». Расплачиваться наличными или картой будете с курьером непосредственно в момент получения заказа.









Всё так просто, прозачно и все потому, что сладости и другие вкусняшки теперь можно покупать напрямую у производителя. Это и объясняет, почему на онлайн-площадке те же пряники, печенье, конфетки и так далее дешевле, чем в супермаркетах.

Кстати, покупать в выгодой в интернет-магазине KDV могут не только физические, но и юридические лица. Для них на сайт производителя предусмотрены особые плюшки... особые условия, конечно же.









Ну что же, мне - приятного чаепития со сладостями, а вам — удачных онлайн-покупок в интернет-магазине компании KDV!

ООО «КДВ Групп» ОГРН 104700031001, 634057, РФ, г.Томск, пр-кт Мира, д. 20



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