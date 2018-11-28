Происшествия
сегодня, 12:17
Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину
Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.
Уличная камера сняла аварию, которая вчера вечером произошла на улице Терешковой в Липецке. Там по основной дороге в сторону вокзала ехал темный легковой автомобиль. Внезапно водитель выкрутил руль вправо, оказался на газоне, а потом врезался в машину, припаркованную на дороге-дублере.
Авария привлекла внимание. Около места ДТП остановились другие автомобилисты, начали собираться зеваки. Как утверждает автор ролика в YouTube, водитель темного седана был пьян. В УГИБДД по Липецкой области не опровергли, но и не подтвердили эти данные.
Авария привлекла внимание. Около места ДТП остановились другие автомобилисты, начали собираться зеваки. Как утверждает автор ролика в YouTube, водитель темного седана был пьян. В УГИБДД по Липецкой области не опровергли, но и не подтвердили эти данные.
skrip
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Отчепушитель
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ZZZZ
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Таня
ИринКа