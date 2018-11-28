Происшествия

сегодня, 12:17

Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину

8 1759
#авария #ДТП
2

Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.

Уличная камера сняла аварию, которая вчера вечером произошла на улице Терешковой в Липецке. Там по основной дороге в сторону вокзала ехал темный легковой автомобиль. Внезапно водитель выкрутил руль вправо, оказался на газоне, а потом врезался в машину, припаркованную на дороге-дублере.



Авария привлекла внимание. Около места ДТП остановились другие автомобилисты, начали собираться зеваки. Как утверждает автор ролика в YouTube, водитель темного седана был пьян. В УГИБДД по Липецкой области не опровергли, но и не подтвердили эти данные.
8 1759
#авария #ДТП
2

Комментарии (8)

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skrip

48 минут назад
И по ходу дела у того автомобиля в который он въехал до этого морда была разбита.
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good

сегодня, 13:01
На видео видно, что на газон он отлетел после ДТП с автомобилем, движущемся в попутном направлении на основной трассе.
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Отчепушитель

сегодня, 13:00
красиво! надо этому дебилу весь гараж расшебуршить кожаным поршнем
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ддд

сегодня, 12:59
Таня, видео не скачивали, а снимали телефоном с монитора :-) откуда вы только такие беретесь..блондинки
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ZZZZ

сегодня, 12:58
По видео он сначала впилился в светлую машину на основной дороге, а потом уже выкрутил руль и т.д.
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ддд

сегодня, 12:58
ИринКа, это камера над подъездом :-) и надеюсь, права водительские ты не получишь...
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Таня

сегодня, 12:55
Видео с камеры над магазинчиком или конторы частной.Просто когда скачивали видео пару раз приблизили и увеличили,как будто кто сидел и снимал.
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ИринКа

сегодня, 12:27
я думала это камера видеонаблюдения... , а вам не кажется странным, что человек сидит вечером у окна и снимает видео ?...
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