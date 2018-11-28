Автомобиль перелетел газон и врезался в стоящую машину

Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.

Уличная камера сняла аварию, которая вчера вечером произошла на улице Терешковой в Липецке. Там по основной дороге в сторону вокзала ехал темный легковой автомобиль. Внезапно водитель выкрутил руль вправо, оказался на газоне, а потом врезался в машину, припаркованную на дороге-дублере.







Авария привлекла внимание. Около места ДТП остановились другие автомобилисты, начали собираться зеваки. Как утверждает автор ролика в YouTube, водитель темного седана был пьян. В УГИБДД по Липецкой области не опровергли, но и не подтвердили эти данные.