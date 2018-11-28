Культура

52 минуты назад

«Карты. Джаз. И два ствола»

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#выставка
«Карты. Джаз. И два ствола»

Выставка с таким называнием откроется в областном краеведческом музее.

6 декабря в 15.00 в Липецком областном краеведческом музее открывается выставка автолитографий польского художника Вальдемара Свеже. Работы предоставлены московской галереей «The Personal».

Вальдемар Свеже – легенда графического искусства. В 1950-60-х годах, Свеже создал свой яркий художественный стиль,  соединив народный стиль и поп-арт, полюбившийся зрителям и отражающий социальную историю Польши. Свеже был восхищен американским поп-артом, и это лучше всего прослеживается в его культовых работах: это серия «Джаз»; серия «Мафия», которые он создал под вдохновением от фильмов «Goodfellas», «Багси» и трилогии «Крёстный отец»; и последняя серия «Покер», созданная под впечатлением от Лас-Вегаса, сообщают в краеведческом музее.

Экспозицию добавляют предметы из фондов Липецкого областного краеведческого музея первой половины XX века.

Выставка будет работать до 1 февраля 2019 года.

Фото: muzeyrest.ru/svezhe

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#выставка

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