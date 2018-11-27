Происшествия

51 минуту назад

Столкновение «БМВ» и «ВАЗа» снял видеорегистратор

2 859
#Авария #ДТП
Столкновение «БМВ» и «ВАЗа» снял видеорегистратор

В аварии пострадал пассажир «ВАЗа».

Столкновение автомобилей «БМВ» и «ВАЗ-2115» в Ельце на перекрестке трассы М4-Дон и улицы Коммунаров снял видеорегистратор проезжавшего рядом местом ДТП автомобиля. Авария случилась около девяти вечера 26 ноября.

На записи видно, как «БМВ» на огромной скорости выезжает на встречную полосу и сносит «ВАЗ». В результате ДТП пострадал пассажир «ВАЗа».  


2 859
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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Аноним

7 минут назад
Вот русский автопром! Гордитесь тазоводы! Пятнашка в хлам, а бэха дальше поехала спокойно) На самом деле яйца отрывать таким водятлам!
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Вован

27 минут назад
Похоже забыли переобутся
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