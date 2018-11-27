Столкновение «БМВ» и «ВАЗа» снял видеорегистратор

В аварии пострадал пассажир «ВАЗа».

Столкновение автомобилей «БМВ» и «ВАЗ-2115» в Ельце на перекрестке трассы М4-Дон и улицы Коммунаров снял видеорегистратор проезжавшего рядом местом ДТП автомобиля. Авария случилась около девяти вечера 26 ноября.На записи видно, как «БМВ» на огромной скорости выезжает на встречную полосу и сносит «ВАЗ». В результате ДТП пострадал пассажир «ВАЗа».