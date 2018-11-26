сегодня, 11:19
В Данковском районе женщина зарезала сожителя
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемая задержана и следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признала, пояснив следователю, что причиной ссоры стала ревность. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора и фиксации доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
у сайта Гэ48
ЧтоГдеКогда
Молодец
Ещё одна марамойка
Дед
По
ВИКТОР БУРЯКОВ