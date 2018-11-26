В Данковском районе женщина зарезала сожителя

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 24 ноября 2018 года во время распития спиртных напитков в компании родственников между подозреваемой и её 27-летним сожителем возник конфликт. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, взяла со стола нож и стала угрожать молодому человеку. В ходе словесной перепалки она нанесла сожителю удары ножом в грудную клетку. С колото-резанным ранением потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на медицинскую помощь, скончался.

Подозреваемая задержана и следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признала, пояснив следователю, что причиной ссоры стала ревность. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора и фиксации доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

