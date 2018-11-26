Происшествия

сегодня, 11:19

В Данковском районе женщина зарезала сожителя

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#убийство
В Данковском районе женщина зарезала сожителя

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 24 ноября 2018 года во время распития спиртных напитков в компании родственников между подозреваемой и её 27-летним сожителем возник конфликт. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, взяла со стола нож и стала угрожать молодому человеку. В ходе словесной перепалки она нанесла сожителю удары ножом в грудную клетку. С колото-резанным ранением потерпевший был госпитализирован, но, несмотря на медицинскую помощь, скончался.
Подозреваемая задержана и следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления признала, пояснив следователю, что причиной ссоры стала ревность. В настоящее время проводятся следственные действия с целью сбора и фиксации доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
6 1376
#убийство

Комментарии (7)

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у сайта Гэ48

25 секунд назад
уже свой стиль - побольше новостей криминальных и картинок с ножами и кровищей. так бы позитив подавали...
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ЧтоГдеКогда

30 минут назад
Дед,клуб не смог понять о чем ты спрашиваешь,поэтому тебе нужна помощь клуба.Клуб санитаров уже выехал.Но если ты спрашивал про нужность любого из нас-то путину мы нахой не нужны,и ТВ в т.ч. Ему нужны синие вахтовики,которые добывают для него нефть и газ, и прочий обслуживающий персонал.Он следит за ситуацией в Сирии,Ливии,ЦАР,Долбассе,но ему покую ситуация в Липецке,да чего там-и в Воронеже тоже.Отсюда подсказка-какая нах "промышленность" в Данкове???Ты чего,дед???Там все гладко и ровно и все растёт и улучшается,как и по всей путинской рашке.Вон с 1.01 все снова вырастет.Так что привет бабке,пусть печет колобка,если есть из чего.
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Молодец

38 минут назад
По жигански поступила))))
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Ещё одна марамойка

сегодня, 11:52
Строящая из себя Кармен
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Дед

сегодня, 11:46
К концу половозрелого возраста женщину принято выкидывать за ненадобностью и заниматься своим делом. Вопрос к управлению труда и занятости. В данкове нет промышленности?
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По

сегодня, 11:33
Пьяне. Все как обычно, ничего нового
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 11:28
Будни России.
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