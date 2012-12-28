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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
Экономика
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сегодня, 13:28
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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
За минувшую неделю в Липецкой области заметно подорожали подсолнечное масло и молоко, картофель, лук и морковь. Снизились цены на соль и капусту.
Продолжилось подорожание молочных продуктов. Заметнее всего выросли цены на пастеризованное молоко (+1,62%), творог (+1,05%), менее одного процента прибавили сливочное масло, сметана, сыр, сухие молочные смеси для детского питания стали дороже на 1,06%. Плодоовощная продукция также росла в цене, лидером стал картофель (+6,33%), на 4,5% стала дороже морковь, на 4,3% лук, огурцы прибавили 6,24%, помидоры 2,78%, яблоки 1,05%. Стала дешевле только капуста (-2,5%). Подсолнечное масло стало дороже на 2,71%. Менее одного процента составил недельный рост цен на говядину, кур, мороженую рыбу, яйца, сахар, ржаной и пшеничный хлеб, вермишель, свеклу.
Кроме капусты на прошлой неделе заметно подешевела соль (-1,12%). От 0,17% до 0,92% упали цены на свинину, чай, муку, рис, гречку, макаронные изделия. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как баранина, маргарин, печенье.
Из непродовольственных товаров подорожали мужские носки (+0,68% и женские эластичные колготки (+0,34%), туалетная бумага (+1,69%), шампунь (+0,38%), зубные щетки (+0,61%), сухие корма для животных (+1,72%). Подешевели хозяйственное мыло и зубная паста. Не изменились цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, стиральный порошок, сигареты, спички.
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