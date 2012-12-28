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сегодня, 13:28
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Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы

За минувшую неделю в Липецкой области заметно подорожали подсолнечное масло и молоко, картофель, лук и морковь. Снизились цены на соль и капусту. 

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 12 по 18 ноября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Продолжилось подорожание молочных продуктов. Заметнее всего выросли цены на пастеризованное молоко (+1,62%), творог (+1,05%), менее одного процента прибавили сливочное масло, сметана, сыр, сухие молочные смеси для детского питания стали дороже на 1,06%. Плодоовощная продукция также росла в цене, лидером стал картофель (+6,33%), на 4,5% стала дороже морковь, на 4,3% лук, огурцы прибавили 6,24%, помидоры 2,78%, яблоки 1,05%. Стала дешевле только капуста (-2,5%). Подсолнечное масло стало дороже на 2,71%. Менее одного процента составил недельный рост цен на говядину, кур, мороженую рыбу, яйца, сахар, ржаной и пшеничный хлеб, вермишель, свеклу. 

Кроме капусты на прошлой неделе заметно подешевела соль (-1,12%). От 0,17% до 0,92% упали цены на свинину, чай, муку, рис, гречку, макаронные изделия. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как баранина, маргарин, печенье. 

Из непродовольственных товаров подорожали мужские носки (+0,68% и женские эластичные колготки (+0,34%), туалетная бумага (+1,69%), шампунь (+0,38%), зубные щетки (+0,61%), сухие корма для животных (+1,72%). Подешевели хозяйственное мыло и зубная паста. Не изменились цены на джинсы для школьников, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, взрослые и детские кроссовки, стиральный порошок, сигареты, спички. 

цены
инфляция
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
...
7 минут назад
Ничего страшного. Если деньги на коммуналку остаются, значит деньги на еду у народа есть. Вот когда коммуналку массово перестанут платить, как это было в 90-х, тогда можно будет говорить, что людям действительно на еду не хватает.
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Экономист
44 минуты назад
Доллар уже за 100. Деньги "сгорают". И это не кратковременное явление теперь. Как будут исправлять ситуацию- пока неясно. Повысят снова ставку? Бизнес загнется! Понизят- инфляция в облака улетит. Трудное время.
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Гость
52 минуты назад
У нас уже более двадцати лет цены растут на все. Нет у нас хозяина, нет.
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Точно
20 минут назад
Тридцать лет цены же не росли.
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Да
сегодня, 13:41
Как мы питались в девяностые? В основном, каши и квашеная капуста. И то и другое полезно.
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Сельский кулак
сегодня, 13:52
Хватит врать!
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Да
43 минуты назад
Хватит врать! Это вы о чём? Может быть, вы питались по другому, это ваши проблемы.
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Дмитрий
сегодня, 13:41
С 12 по 18 ноября цены выросли в Липецкой области на 0,42%. Это самый сильный рост в 21 веке, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Недельная инфляция рекордная.
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