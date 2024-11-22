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3172
22.11.2024 09:53
27

«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги

Временных знаков водители перед опасным участком не заметили.

Вечером 21 ноября на улице Краснозаводской у дома №5 водитель автомобиля «Хендай» не заметил на скверно освещенной дороге бетонный блок, лежавший вдоль проезжей части и наехал на него.

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По словам автомобилистов, которые вышли помочь мужчине, предупреждающих знаков о том, что на дороги ведутся какие-либо работы, они не увидели. Ветер повалил плохо закрепленные знаки и барьеры. 

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— Судя по повреждениям блока, это был не первый водитель, который на него наехал, — рассказал очевидец аварии GOROD48.

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ДТП
бетонное заграждение
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Комментарии (27)

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Леночка
22.11.2024 17:31
Если ты ничего не видишь в темноте,то зачем быстро ехать? Где логика?
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Не
22.11.2024 14:51
Оправдываю барана, но весь тракторный перекопан. Это когда нибудь закончится!?
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Липа
22.11.2024 14:51
Глаза залили и несутся
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ОТ
22.11.2024 13:09
Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктах, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и (или) знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. Где освещение????
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РВК
22.11.2024 12:27
А оно нам надо сигнальные ленты ?
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Кот
22.11.2024 12:21
Реально не видно в ночи тем более . Кто не знает тот и попал.
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Бим
22.11.2024 11:36
Неужели сложно прилепить светоотражающие ленты на эти блоки. Копателей привлечь
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Точно
22.11.2024 11:20
Пешеход, а у липчанодятлов во всем виновата Администрация
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Александр999
22.11.2024 11:00
В такую погоду видимости нет И блоки слились с асвальтом
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Моня
22.11.2024 10:42
МОЛОДЦЫ город48! за фразу скверно освещенный. Только это не про тракторный, это про весь город.
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Липчанин
22.11.2024 10:59
Катукова и Московская (от кольца 9мкр до Катукова), уже обновили фонари. И ходить и ехать приятно. Летом улицы мыли, освещение улучшают, новые снегоуборочные машины купили, новый мэр у власти меньше года.
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Моня
22.11.2024 11:32
Катукова и Московская (от кольца 9мкр до Катукова), уже обновили фонари. И ходить и ехать приятно. Летом улицы мыли, освещение улучшают, новые снегоуборочные машины купили, новый мэр у власти меньше года. К новому мэру вопросов нет, ему за предыдущим строителем светлого будущего разгребать и разгребать...
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1
22.11.2024 11:47
К новому мэру вопросов нет, ему за предыдущим строителем светлого будущего разгребать и разгребать... Что-то не очень видна его работа, в центре города темнота, по ул. Липовской пройдите - фонари светят в одну сторону, а вторая- темень непроглядная. Та же история во дворах. Не знаю где там дороги мыли, на ул. Циолковского просто грязь на дороге жидкая. Очень нравится ругать предыдущего мэра , т.к. не любят у нас женщин у власти, а раз мужик, так уже хороший! Пока не доказал ничего!
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Моня
22.11.2024 12:12
Что-то не очень видна его работа, в центре города темнота, по ул. Липовской пройдите - фонари светят в одну сторону, а вторая- темень непроглядная. Та же история во дворах. Не знаю где там дороги мыли, на ул. Циолковского просто грязь на дороге жидкая. Очень нравится ругать предыдущего мэра , т.к. не любят у нас женщин у власти, а раз мужик, так уже хороший! Пока не доказал ничего! Мэр это должность и не важно кто женщина или мужчина на данной должности, главное дела. Калининград очень долга возглавляла именно женщина и город как витрина супермаркита, а наш город как сарай после потопа.
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26-й
22.11.2024 12:10
Что-то не очень видна его работа, в центре города темнота, по ул. Липовской пройдите - фонари светят в одну сторону, а вторая- темень непроглядная. Та же история во дворах. Не знаю где там дороги мыли, на ул. Циолковского просто грязь на дороге жидкая. Очень нравится ругать предыдущего мэра , т.к. не любят у нас женщин у власти, а раз мужик, так уже хороший! Пока не доказал ничего! Поддерживаю!!! У нас всегда так, посмотрим чем он лучше предыдущего мэра, время покажет!!!
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