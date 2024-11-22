«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги

Временных знаков водители перед опасным участком не заметили.



Вечером 21 ноября на улице Краснозаводской у дома №5 водитель автомобиля «Хендай» не заметил на скверно освещенной дороге бетонный блок, лежавший вдоль проезжей части и наехал на него.По словам автомобилистов, которые вышли помочь мужчине, предупреждающих знаков о том, что на дороги ведутся какие-либо работы, они не увидели. Ветер повалил плохо закрепленные знаки и барьеры.— Судя по повреждениям блока, это был не первый водитель, который на него наехал, — рассказал очевидец аварии GOROD48.