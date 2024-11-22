Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Происшествия
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22.11.2024 09:53
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«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Временных знаков водители перед опасным участком не заметили.
По словам автомобилистов, которые вышли помочь мужчине, предупреждающих знаков о том, что на дороги ведутся какие-либо работы, они не увидели. Ветер повалил плохо закрепленные знаки и барьеры.
— Судя по повреждениям блока, это был не первый водитель, который на него наехал, — рассказал очевидец аварии GOROD48.
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