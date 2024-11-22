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22.11.2024 09:23
15

Любовь зла: девушка узнала, что бывший оформил на нее кредит

Банк сообщил 23-летней липчанке, что она должна ему 279 тысяч рублей. Девушка пошла в полицию, где открылась правда о ее бывшем. 

Полицейские рассказали о раскрытии очередного мошенничества: 23-летний житель Липецка оформил кредит на имя своей бывшей девушки. 

О кредите в 279 500 рублей 23-летняя девушка узнала в начале ноября из  требования банка о погашении задолженности. Она отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Оперативники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий выяснили, что кредит на девушку оформил ее бывший парень. Когда пара еще находилась в отношениях, он воспользовавшись телефоном девушки, привязал ее мобильный банк к своему телефонному номеру и оформил, а потом обналичил кредит.  

«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

мошенничество
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Комментарии (15)

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Нервная мать
22.11.2024 13:27
От любви осталось только слово. Каждый сейчас ищет выгоду только для себя. Что женщины, что мужчины. Даже в браках так живут. Страшно, конечно. Нет института семьи, одни потребительские отношения.
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Буквоед
22.11.2024 13:14
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Увы
22.11.2024 13:07
Измельчали как-то мужчины.
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Соседка
22.11.2024 12:12
Посадить надолго,повесить кредит и за моральный ущерб взыскать!
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ну а че
22.11.2024 12:08
белок нынче дорогой
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Герасим
22.11.2024 11:33
Нормально по джетельменски,требовала много вот и итог.
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Бес.
22.11.2024 11:28
Возможно, так он решил вернуть то, что потратил на неë за время их отношений!
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Году
22.11.2024 11:25
Да он и на себя брал кредиты.....просто, она хотела бизнесмена.
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Буша
22.11.2024 11:04
Как нынче "рыцари" поизмельчали.....
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Зато
вчера, 15:13
Их стало много ! Так что, девушки, не горюйте - на всех хватит ! Вы, главное, денежки копите, готовьте, и будет вам счастье !
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zzloyzz
22.11.2024 10:36
Телефон не пакет с орешками, нечего им делиться
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