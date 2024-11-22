Любовь зла: девушка узнала, что бывший оформил на нее кредит

Банк сообщил 23-летней липчанке, что она должна ему 279 тысяч рублей. Девушка пошла в полицию, где открылась правда о ее бывшем.



Полицейские рассказали о раскрытии очередного мошенничества: 23-летний житель Липецка оформил кредит на имя своей бывшей девушки.О кредите в 279 500 рублей 23-летняя девушка узнала в начале ноября из требования банка о погашении задолженности. Она отправилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Оперативники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий выяснили, что кредит на девушку оформил ее бывший парень. Когда пара еще находилась в отношениях, он воспользовавшись телефоном девушки, привязал ее мобильный банк к своему телефонному номеру и оформил, а потом обналичил кредит.«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.