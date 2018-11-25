Происшествия

54 минуты назад

В поселке Новая Жизнь сгорел дом

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#пожар
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В поселке Новая Жизнь сгорел дом

С огнем боролись 5 пожарных расчетов. Они не дали огню перекинутся на стоящие рядом дома

Сегодня вечером на улице Владивостокская, загорелся дом №14. 

Тушить огонь приехали три машины МЧС Липецкой области. Дом выгорел изнутри, но пожарные не позволили огню перекинутся на рядом стоящее жилище.

По словам местных - дом не жилой, в нем собиралась местная "интеллигенция" для распития спиртных напитков.
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#пожар
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Комментарии (1)

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14 минут назад
Интеллигенция жива????
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