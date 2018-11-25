Происшествия
54 минуты назад
В поселке Новая Жизнь сгорел дом
С огнем боролись 5 пожарных расчетов. Они не дали огню перекинутся на стоящие рядом дома
Сегодня вечером на улице Владивостокская, загорелся дом №14.
Тушить огонь приехали три машины МЧС Липецкой области. Дом выгорел изнутри, но пожарные не позволили огню перекинутся на рядом стоящее жилище.
По словам местных - дом не жилой, в нем собиралась местная "интеллигенция" для распития спиртных напитков.
Тушить огонь приехали три машины МЧС Липецкой области. Дом выгорел изнутри, но пожарные не позволили огню перекинутся на рядом стоящее жилище.
По словам местных - дом не жилой, в нем собиралась местная "интеллигенция" для распития спиртных напитков.
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