В поселке Новая Жизнь сгорел дом

С огнем боролись 5 пожарных расчетов. Они не дали огню перекинутся на стоящие рядом дома

Сегодня вечером на улице Владивостокская, загорелся дом №14.



Тушить огонь приехали три машины МЧС Липецкой области. Дом выгорел изнутри, но пожарные не позволили огню перекинутся на рядом стоящее жилище.



По словам местных - дом не жилой, в нем собиралась местная "интеллигенция" для распития спиртных напитков.

