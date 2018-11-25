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Потомки князей Вяземских передадут в липецкий музей коллекцию книг

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#Вяземские
Потомки князей Вяземских передадут в липецкий музей коллекцию книг

В Липецком областном краеведческом музее 30 ноября состоится торжественная передача в дар частной коллекции мемуарно-исторических книг, авторами которых являются потомки князей Вяземских.

Вяземские -  один из известнейших дворянских родов Липецкого края, представители которого (по мужской линии) были в большинстве своём военными и посвятили свои жизни служению России на полях сражений.

В наше время потомки князей Вяземских проживают за границей и, будучи представителями различных профессий, стремятся увековечить память о своих славных предках – издают мемуарную литературу, посвящённую истории их рода, рассказам о том, как сложилась их жизнь вдалеке от России.

Род князей Вяземских происходит от князя Ростислава - Михаила Смоленского, внука Владимира Мономаха. Правнук его  получил в удел Вязьму и был родоначальником князей Вяземских. 

Князь Леонид Вяземский родился в 1848 году в имении Лотарево Усманского уезда Тамбовской губернии (ныне Грязинский район Липецкой области). 

Сюда же он вернулся после ранения на турецкой войне и в конце XIX века добился, что имение стало одним из самых процветающих в России. Здесь были конный завод, фермы крупного рогатого скота, на 3200 десятинах земли развивались полеводство и овцеводство, были сооружены пруды для орошения, посажены лесополосы и др. Для крестьян в ближайшем селе Коробовка владельцы имения построили две школы, современную по тем временам больницу. 

Позднее в имении также успешно хозяйствовал его сын - Борис Вяземский, который на реке Байгора соорудил электростанцию на 500 лампочек. К сожалению, в 1917 году имение во время народных волнений было разграблено, а сам Борис Вяземский был убит разъяренной толпой революционно настроенных рабочих и крестьян  на станции в Грязях. 

В свое время по инициативе князя Леонида Вяземского в селе была построена церковь со склепом рода Вяземских. Сейчас ранее разрушенный храм полностью восстановлен.

В имении Лотарево были заложены собственные питомники для выращивания саженцев древесных культур: дуба, ясеня, остролистого клёна, берёзы, липы, боярышника, жёлтой акации, дикой маслины и др. Все поля имения разделили на клетки в 60-70 десятин, границы которых обсадили защитными лесополосами. Они устраивались для задержки в полях снега и защиты от суховеев. Крупный научный сотрудник – мелиоратор и агроном Липецкой сельскохозяйственной опытной станции И.Х.Бесков писал впоследствии: "Коробовские клетки-поля в имении князя Л.Д.Вяземского вполне соответствуют современным данным мелиоративных исследований, которые на 70 лет предвосхитили данные института имени В.В.Докучаева". 

На центральной усадьбе имения был устроен обширный парк ландшафтного стиля, оранжерейное и парниковое хозяйство. В имении была реализована такая оплата труда, при которой крестьяне окрестных деревень стремились попасть на работу как в животноводство, так и в полеводство. При очень высокой оплате труда недостатка в рабочей силе не было, на работу брали только трудолюбивых и нравственно твёрдых крестьян. Земли экономии Лотарево (тогдашний Усманский уезд Тамбовской губернии) располагались в окрестности сёл и деревень Княжая Байгора, Коробовка, Падворки, Дебри, Демшинка, Никольское, Ольшанка, Салтычки, Казельки, Пластинки, Гаршино, Васильевка.

Сегодня род Вяземских разбросан по всему миру. Среди вяземских много ученых, медиков, писателей и военных. Среди потомков князя есть и актриса живущая во Франции. Леа Вяземски cнялась в 28 фильмах и сериалах.

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#Вяземские

Комментарии (2)

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гость

22 минуты назад
,быстрее в библиотеку!
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ПОТОМКАМ КНЯЗЕЙ ВЯЗЕМСКИХ

29 минут назад
Не делайте этого ни в коем случае. История областного музея в советский и постсоветский период, это история постоянного и регулярного воровства. Прежде чем пойти на такой необдуманый шаг вы бы лучше посоветовались с местными краеведами, коллекционерами.Знающими о регулярном расхищении музея не по наслышке.
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