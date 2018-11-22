Происшествия

54 минуты назад

В Липецке горела квартира: пострадала женщина

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#пожар
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В Липецке горела квартира: пострадала женщина

Сегодня в 13:59 на улице Энгельса в Липецке пять отделений пожарных тушили возгорание в одной из квартир дома №3/2. 

Оказалось, что в жилье горели постельные принадлежности. Хозяйка квартиры отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали.

По словам очевидцев пожара, помимо женщины в квартире находился ее знакомый. Оба были в неадекватном состоянии и даже не обратили внимания на пожар. На улице, куда их вывели пожарные, мужчина отдышался, а его собутыльница наоборот - нуждалась в медицинской помощи.
733
#пожар
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