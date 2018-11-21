В Липецке в многоэтажном доме вспыхнул пожар

Дымом объят вход в подъезд.

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Сегодня в Липецке на проспекте Победы в доме 108 в четвертом подъезде загорелся мусоропровод.



Дым был настолько густым и сильным, что жиллцы вышли на улицу. К приезду пожарных дверь мусоропровода раскалилась до красна.