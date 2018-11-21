Происшествия

сегодня, 19:25

В Липецке в многоэтажном доме вспыхнул пожар

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#Пожар #МЧС
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В Липецке в многоэтажном доме вспыхнул пожар

Дымом объят вход в подъезд.

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Сегодня в Липецке на проспекте Победы в доме 108 в четвертом подъезде  загорелся мусоропровод.

Дым был настолько густым и сильным, что жиллцы вышли на улицу. К приезду пожарных дверь мусоропровода раскалилась до красна. 
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6 2597
#Пожар #МЧС
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Комментарии (6)

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борщик в мусоропроводе

сегодня, 20:22
интересно в наши дни эти мусоропроводы вообще эксплуатируются? Раньше были дураки кто туда борща мог вылить или еще чего.
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Житель

сегодня, 20:19
Костин,Костин. Не может с подельников с просить. Сам собственник нескольких управляшек.
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...

сегодня, 20:09
уже везде эти вонючие мусоропроводы заварены. Вот охота вонь нюхать, так еще и припоминается, что некоторые свиноты мимо сыпали, а то и рядом сваливали, а тут еще и бычок видно бросили.
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Башни-Близнецы

сегодня, 19:47
все, дом теперь надо сносить, он весь пропитался канцерогеном и его поведет
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ГОСТЬ

сегодня, 19:44
Видео вообще отменное... Халивут отдыхает.. Не пойму на хер такие фильмы выкладывать в сеть. Хотя для нашего города и это пойдет видос.
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не теряй момент пока дома мент

сегодня, 19:38
картоху пока пеките
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