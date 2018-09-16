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Под Воронежем после столкновения двух автомобилей погибли пять человек‍

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Под Воронежем после столкновения двух автомобилей погибли пять человек‍

После столкновения автомобили загорелись

Страшная авария произошла на 23 км автодороги «Воронеж-Нововоронеж» в Новоусманском районе в 5:20 16 сентября. После столкновения Volkswagen Jetta и Audi 100 обе иномарки загорелись, на месте ДТП погибли пять человек, сообщает "Вести Воронеж" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По имеющимся данным, машины столкнулись лоб в лоб – Volkswagen двигался в сторону Нововоронежа, Audi – навстречу ему. В аварии погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира второго автомобиля.

В данный момент правоохранители устанавливают их личности и выясняют подробности ДТП.
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