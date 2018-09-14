Общество

сегодня, 13:07

Юрий Костин досрочно сложил мандат депутата

34 5276
#ЖКХ
4
Юрий Костин досрочно сложил мандат депутата

На сайте областного Совета появился проект соответствующего постановления.

Сегодня на сайте областного Совета появился документ за подписью спикера Павла Путилина «О досрочном прекращении полномочий депутата Липецкого областного Совета депутатов Костина Юрия Алексеевича».

В постановлении сказано, что Юрий Костин сдает мандат в связи с замещением должности государственной гражданской службы Липецкой области. На следующей неделе на очередной сессии областного Совета депутаты прекратят полномочия своего уже бывшего коллеги.

Напомним, что 30 июля Юрия Костина назначили начальником областного управления ЖКХ. Но не успел он привыкнуть к новому месту работы, как его обвинили в коррупции: сейчас прокуратура области проверяет жалобу общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», заподозрившей бывшего депутата в содействии бизнес-интересам его родственников и партнерам по управляющим компаниям (до назначения чиновником Юрий Костин был соучредителем УК «Микрорайон 19», УК «Университетский», УК «Елецкий Микрорайон», УК «Елецкий лайт» и ООО «Квантрум»).
34 5276
#ЖКХ
4

Комментарии (34)

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РАСЕЯНИН

54 минуты назад
Социальный лифт в политике в РФ и в частности в сельском Липецке, выглядит по африкански просто, чиновник это представитель семьи или друг более вышестоящего чиновника. Такую систему создал многоуважаемый В. В. Путин. Когда кланы на местах захватывают власть и ставят своих людей. Покупая места, начиная от министров заканчивая липецким, заштатным чинушей. Чиновник в РФ это сидящий на балансе бюджета человек у ,которого есть возможность через коррупционный схемы кормиться, главное быть лояльным режиму и лично Путину, плюс должность чиновника это ранняя пенсия, связи с различными структурами, которые дают защиту чиновнику и его семье и прочие преимущества. Так как этих ребят никто не выбирает и никто не контролирует, почему чиновник лишается своего места? Конфликт с вышестоящим более влиятельным руководителем. Ведут чиновники себя как новое дворянство, как министры, как директора Роснефти, хотя могут возглавлять какой нибудь департамент ЖКХ в каком нибудь Урюпинске или Липецке.
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русс

сегодня, 22:24
А есть в России нормальные чиновники? Или они, чувствуя безнаказанность, таковыми становятся? А массовые репрессии нам бы не помешали ...
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главное

сегодня, 22:02
вовремя слинять
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Иван Ветров

сегодня, 21:54
Надо бы по-сильнее его за "ж... схватить"!!!!! Мерзкий товаришка...говорю не потому, что просто надо что-то ляпнуть, а потому, что сталкивался с этим учредителем УК "УНИВЕРСИТЕТСКИЙ" по работе... Гонору, ну прям, как у министра, а воспитания-нуль...
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гость

сегодня, 21:34
вор должен сидеть в тюрьме и эта мразь тоже
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Турбо

сегодня, 20:14
Путь свой начал с "Рембыттехники", приторговывая золотишком, дялясь со старшими. И как водится "Молодым у нас дорога - старикам у нас почёт". Но только в капиталистических реалиях.
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гость

сегодня, 19:01
А когда "он брал", Вы, некоторые, что свечку держали?
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Дольщик

сегодня, 18:45
а миша захаров????
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алкан с 15-го

сегодня, 18:35
Его просто не имели права назначать на эту должность,но в липе все задним числом делается И ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО(.ну сдал он мандат и чо?, ему как бы нельзя быть депутатом и быть на гос службе поэтому все ок,)
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Виктор

сегодня, 18:17
гость, на университетском новые дома и сдавались они со светодиодными светильниками либо с энергосберегайками . А что воровал. Поставь другого что не будет враньё. Костин пусть брал но он и для людей делал
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