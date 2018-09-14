Общество
сегодня, 13:07
Юрий Костин досрочно сложил мандат депутата
На сайте областного Совета появился проект соответствующего постановления.
Сегодня на сайте областного Совета появился документ за подписью спикера Павла Путилина «О досрочном прекращении полномочий депутата Липецкого областного Совета депутатов Костина Юрия Алексеевича».
В постановлении сказано, что Юрий Костин сдает мандат в связи с замещением должности государственной гражданской службы Липецкой области. На следующей неделе на очередной сессии областного Совета депутаты прекратят полномочия своего уже бывшего коллеги.
Напомним, что 30 июля Юрия Костина назначили начальником областного управления ЖКХ. Но не успел он привыкнуть к новому месту работы, как его обвинили в коррупции: сейчас прокуратура области проверяет жалобу общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», заподозрившей бывшего депутата в содействии бизнес-интересам его родственников и партнерам по управляющим компаниям (до назначения чиновником Юрий Костин был соучредителем УК «Микрорайон 19», УК «Университетский», УК «Елецкий Микрорайон», УК «Елецкий лайт» и ООО «Квантрум»).
В постановлении сказано, что Юрий Костин сдает мандат в связи с замещением должности государственной гражданской службы Липецкой области. На следующей неделе на очередной сессии областного Совета депутаты прекратят полномочия своего уже бывшего коллеги.
Напомним, что 30 июля Юрия Костина назначили начальником областного управления ЖКХ. Но не успел он привыкнуть к новому месту работы, как его обвинили в коррупции: сейчас прокуратура области проверяет жалобу общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», заподозрившей бывшего депутата в содействии бизнес-интересам его родственников и партнерам по управляющим компаниям (до назначения чиновником Юрий Костин был соучредителем УК «Микрорайон 19», УК «Университетский», УК «Елецкий Микрорайон», УК «Елецкий лайт» и ООО «Квантрум»).
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