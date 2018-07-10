Общество

54 минуты назад

Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах

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#Липецкий городской Совет #пляжный отдых
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Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах

Сегодня на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии депутаты подняли тему летнего отдыха. По актуальной информации санитарных врачей, в Липецке запрещено купаться на трех из четырех пляжей. Все потому, что вода в этих местах по микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа. Сейчас безопасно можно купаться только на пляже в районе ЛТЗ.

По словам представителя Роспотребнадзора по Липецкой области Сергея Ушакова, основные пляжи закрывают ежегодно. Среди причин Сергей Ушаков называет отсутствие центральной канализации в частных домах вдоль реки, и нежелание домовладельцев заключать договоры на откачку жидких отходов.

- В прошлом году мы закрыли пляжи 27 июля, в этом – 9 июля. Как только начинается жара, так сразу показатели воды портятся. За ее состоянием мы следим в еженедельном режиме. Как только пробы воды будут хорошими – сразу откроем, - отметил Сергей Ушаков.

По мнению депутатов, нужно усилить контроль со стороны власти над владельцами домов вдоль береговой линии, и больше выделять средств на очистку реки Воронеж. 

- В Липецке совершенно не осталось мест для отдыха людей. Уже который год в середине лета закрывают пляжи. Городским властям стоит подумать о том, чтобы новое место рекреации сделать на Силикатных озерах. Может быть, привлечь к этому инвесторов. Мы будем рекомендовать мэрии запланировать на это средства в бюджете 2019 года, - подвела итог обсуждению председатель комиссии горсовета Вера Дронова.


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#Липецкий городской Совет #пляжный отдых
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