Погода в Липецке

8 минут назад

В Липецкой области до +27

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В Липецкой области до +27

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы.

Ветер западный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла. 

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