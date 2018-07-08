В Липецкой области до +27

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы.

Ветер западный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.