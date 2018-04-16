Сборная Липецкой области по каратэ обкатала свои лучшие силы в Воронеже (ФОТО)

Наши бойцы завоевали 27 медалей в соседнем регионе.

Триумфом сборной нашего региона завершилось открытое первенство Воронежской области по каратэ.

За сборную Липецкой области на воронежском ковре выступили не только представители областного центра, но и Грязей, Елецкого района, Добринки.

Отметим вклад в общую копилку воспитанников клуба «Чемпион» из поселка Плавица Добринского района: сельские спортсмены выступали ничуть не хуже остальных, отправляли в нокаут соперников даже из «столицы Черноземья».



Спортсмены из Плавицы. В центре Анатолий Симонов.



В итоге на счету нашей объединенной сборной в боях в полный контакт с применением средств защиты и в поединках с ограниченным контактом 12 «золотых», 8 «серебряных» и 7 «бронзовых» медалей.







Как отметил в беседе с GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян, прошедшие победные поединки стали отличной разминкой перед главным турниром года – первенством России, которое 19 апреля стартует в Подмосковье.

Первые места заняли: Никита Анисимов, Полина Гулевич, Владислав Голованов, Владислав Сироткин, Егор Кобзев, Александр Горбунов, Екатерина Горькаева, Николай Фаустов, Митин Иван, Константин Кочанов, Николай Пахуридзе, Александр Порядин.

Вторыми финишировали: Владислав Шурупов, Евгений Батуков, Михаил Войлоков, Даниил Глотов, Екатерина Брагина, Дмитрий Павлов, Сергей Подхалюзин, Сергей Бугаков.



Третьи места заняли: Полина Исламова, Михаил Рощупкин, Анастасия Доронина, Николай Мексичев, Евгений Денисов, Антон Ивашкин, Владимир Лукьянов.



Спортсменов подготовили Анатолий Симонов, Александр Горбунов, Михаил Кобзев, Михаил Покачалов , Алексей Каширин.