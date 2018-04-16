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ФК «Елец» перед стартом сезона играет только результативные матчи

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#Футбол #ФК "Елец"
ФК «Елец» перед стартом сезона играет только результативные матчи

Вторая команда региона сыграла вничью в Воронеже с "Факелом-М" - 3:3.

Футболисты «Ельца», проводящие подготовку к старту в первенстве «Черноземья», провели очередной контрольный матч в Воронеже, где их соперниками стали дублеры выступающего в ФНЛ «Факела». Встреча на поле воронежской базы «Энергия» получилась боевой и превратилась в настоящее голевое пиршество, завершившись вничью – 3:3.

Счет открыл лучший бомбардир «Ельца» прошлого сезона и самый опытный игрок (выступал в ФНЛ и Премьер-Лиге за тульский «Арсенал») Ринат Тимохин: уже на 3-й минуте после подачи углового он головой вонзил мяч прямо под перекладину.

Правда, вскоре хозяева сумели не только сравнять счет, но и вышли вперед: Иван Перцев забил ударом со штрафного – 1:1, а затем делегированный из основного «Факела» в дубль Евгений Ушаков блеснул индивидуальным мастерством – на замахе убрал защитника и уложил мяч в дальний угол.

Ельчане восстановили равенство еще до перерыва, и вновь – при помощи стандарта. После штрафного удара мяч заметался вблизи ворота «Факела-М», и в сетку его добил Константин Молодцов – 2:2.

Равный счет держался и на протяжении большей части второго тайма. Отличный шанс упустил Ушаков, который заработал пенальти, сам вызвался его исполнить, но попал в штангу.

На 75-й минуте воронежцы забили третий мяч: Игорь Перов совершил перехват на фланге и вырезал передачу в центр на капитана хозяев Кирилла Колесникова, который не промахнулся – 3:2.

И все же «Елец» отыгрался – за 6 минут до конца, вновь при розыгрыше стандарта и активном старании Тимохина. После углового Ринат пробил головой: голкипер хозяев дотянулся до мяча, и тот от его рук отскочил в штангу. На добивании вновь самым расторопным оказался Молодцов, оформивший «дубль».

Отметим, что ельчане проводили свой третий контрольный матч, и при этом ни в одной игре не было забито менее 3-х голов. Сначала подопечные Юрия Адоньева проиграли в Новомосковске клубу второго дивизиона «Химику» - 1:3, затем победили в Нововоронеже «Атом» - 2:1 и в Липецке дублеров «Металлурга» - 3:2.

Старт в первенстве «Черноземья» ельчане примут 21 апреля матчем в Смоленске с ФК «Красный-СГАФКСТ». А первый матч на своем поле вторая по рангу команда нашего региона проведет 29 апреля – это будет «областное дерби» с «Металлургом-М».

На фото Фото fakelfc.ru форвард ельчан Ринат Тимохин (справа)

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#Футбол #ФК "Елец"

Комментарии (1)

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02

сегодня, 11:14
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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