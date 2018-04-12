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В Самаре двух борцов с коррупцией задержали за взятку в 2,5 млн рублей
Замглавы службы экономической безопасности и начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области задержаны за взятку более чем в 2,5 миллиона рублей.
ОПГ «Законовские» появилась в 1990-e годы. «Законовские» контролировали крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок и ряд коммерческих предприятий.
«Сотрудники управления собственной безопасности УФСБ России по Самарской области и управления собственной безопасности ФСБ России, а также следственного управления СК России по Самарской области задержали двух полковников ФСБ, а также двух посредников при получении взятки в размере 1,5 млн руб.», — рассказал РБК источник в ФСБ.
Следствие установило, что в период с 2016 года задержанные получили в общей сложности 118 млн руб. В их кабинетах и квартирах прошли обыски. «Следователи обнаружили 81 млн руб., пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, а также 3 гранаты и 900 патронов», — рассказал источник в МВД.
По его словам, следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки) и по ч. 4 ст. 291 УК России (дача взятки).